ללא הכוכב הכי גדול שלה ועם סגל קצר, נבחרת הכדורסל של ישראל ספגה הערב (שני) הפסד כואב ומאכזב, כזה שעשוי לסיים את דרכה בשלב מוקדמות אליפות העולם בכדורסל כבר בשלב מוקדם ובכך להמשיך את ההיסטוריה העגומה כשלא העפילה לאליפות העולם בכדורסל מאז 1986.

אחרי התבוסה שחטפה בגרמניה, בפתיחת מוקדמות אליפות העולם בסוף השבוע שעבר, הערב פגשה הנבחרת הישראלית את מקבילתה הקרואטית מתוך הבנה כי היא חייבת לנצח בכדי להישאר בתמונת ההעפלה לטורניר היוקרתי, טורניר המונדובאסקט, אליפות העולם בכדורסל שתתקיים בקטאר.

על פי שיטת המשחקים, שלוש מארבע הנבחרות שיסיימו ראשונות יעפילו לשלב הבתים השני, בו ישחקו שישה משחקים נוספים ושלוש הנבחרות הראשונות בשלב הבתים השני ישיגו את הכרטיס הנכסף לאליפות העולם בקטאר.

בעוד ישראל פתחה את הקמפיין עם תבוסה צפויה לאלופת העולם נבחרת גרמניה, קרואטיה פתחה את הקמפיין עם ניצחון מוחץ על נבחרת קפריסין החלשה.

הנבחרת הישראלית אמנם הגיעה לצמד המשחקים הראשונים בשלב המוקדמות ללא הכוכב הגדול ביותר שלה דני אבדיה ועם סגל חסר כשים מדר, נועם יעקב וגיא פלטין פצועים, וללא מספיק אימונים, קשה היה להפוך את אסופת השחקנים לסגל מגובש כזה שיכול לנצח משחקים.

למעשה, קרואטיה שלטה במשחק כבר מהפתיחה כשכוכבה הגדול מריו הזוניה הוביל את חבריו ליתרון 12:0 אחרי 2 דקות וחצי.

רומן סורקין וקרינגטון הצליחו להפוך לקראת סיום הרבע הראשון, אבל הקרואטים השתלטו במהירות חזרה על המשחק, קלעו ללא הפסקה וניצלו החטאות רבות של ישראל.

זה נגמר עם 85:71 לזכות הקרואטים במשחק "ביתי" של ישראל בריגה שבלטביה.