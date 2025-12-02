העיתונאי עמיחי אתאלי מותח בטור שפרסם ב"ידיעות אחרונות" ביקורת על יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וקורא לו שלא לתמוך בנוסח הנוכחי של חוק הגיוס.

"בצלאל, אין גבול לאידיאליסטיות של הציונות הדתית. כולם יודעים, גם אתה יודע, שלעולם לא נפקיר את העמדה, בחיים לא נצהיר על אי-התייצבות, אבל מאיפה יש לך את התעוזה, מכולם, דווקא אתה, לטחון אותנו? דווקא הציונות הדתית שמרגישה את אתגרי המדינה השונים על בשרה, דווקא היא תכשיר שרץ כזה לדורות?", תוהה אתאלי.

"הליכודניקים מנסים לסמא את עינינו וחוזרים בהתפעלות על המילים 'חוק היסטורי' הם מדברים בעיניים בורקות על חבלי הכביסה בבני-ברק שיקבלו גוון של חאקי, וזה מה שיניע תהליך. אבל אין לנו זמן, אין לנו סבלנות, אין לנו יכולת. אם שנתיים של רצח, אונס, חטיפה וקרבות בלתי פוסקים לא הניעו תהליך, אין לנו עניין להמשיך להתייחס אל החרדים כמו אתרוג בצמר גפן", הוא מוסיף.

אתאלי שב ופונה לשר האוצר. "עשית דברים גדולים בקדנציה הזאת. אתה היית היד על ההגה שלא נתנה לנתניהו להרפות, בהרבה צמתים קריטיים, תחת לחץ פנימי ובינלאומי, לא בעזה, לא בלבנון ולא ביו"ש. אבל אם דווקא ברגע הזה, אתה תהיה חותמת הכשרות של השרץ, זה מה שעם ישראל יזכור ממך".

"אתה חייב להכריז: זה בניגוד למה שאני מאמין בו, זה בניגוד למה שהציבור ששלח אותי דוגל בו, אני לא יכול לתת יד לחרפה הזאת".