ברוך השם, אינני איש פוליטי, ולכן זוהי פנייה אישית של אזרח ישראלי, שנולד בארץ שנתיים לפני קום המדינה, לחם בששת הימים בירושלים, ובסואץ במלחמת יום הכיפורים, והיה מראשוני השבים לגוש עציון, וגם לעפרה. כל השנים עסקתי בעיקר בתורת ארץ ישראל ובחינוך.

"כבודו מלא עולם" נאמר על בורא עולם, ורק הוא נותן כבוד לבני אדם, ולעמו ישראל!

רק מכוחו יש כבוד רב למדינת ישראל, ובתוך כך לנשיא המדינה!

דווקא משום כך חשוב לי לומר בבירור:

המשפטים שמנהלת הפרקליטות של מדינת ישראל בשם המדינה, נגד ראש ממשלת ישראל - גם תוך כדי מלחמה - מתחלקים לשניים: תיק 1000, ותיקי האישום על שוחד תקשורתי, 2000 ו-4000 -

כאזרח, כבר אז לא יכולתי להתעלם, וקראתי את כתבי האישום מיד כאשר הוגשו, וגם פרסמתי כבר אז את דעתי! על תיק 1000 אין לי מה לומר, וייתכן שיש מקום לבית המשפט לפסוק, וממילא יש גם מקום לעסקת טיעון, וגם לחנינה!

אבל תיקי 2000 ו-4000 הם חרפה גמורה למערכת המשפט בישראל, וגורם מרכזי באובדן האמון שלי, ושל רבים-רבים בציבור הישראלי, במערכת המשפט - רק לחץ תקשורתי ופוליטי הביא להגשת כתבי האישום האלה, מתוך כוונה ברורה להביא לפרישת נתניהו מן החיים הפוליטיים בעסקת טיעון -

מעולם לא הייתי מתומכי נתניהו, אך דעתי זו נקבעה אצלי ברגע שקראתי אותם לראשונה, ומאז ועד היום אני מזועזע וחרד!

אציג כאן רק את הבעיות העיקריות:

בתיק 2000 כתוב במפורש שנתניהו סירב לבקשה למרות הלחץ, ואשמתו היא שלא דיווח על כך! כל מי שעקב אחרי הקשר ההדוק בין החקירות לבין ההדלפות והפרסומים של כתבי המשפט הבין מיד מדוע נתניהו לא דיווח, כי היה ברור שכל דיווח שלו יודלף מיד לתקשורת! כל מי שהיה מעורב בתיק 2000 חייב לתת את הדין בעצמו במדינה שיש בה צדק משפטי מינימלי, ובית המשפט היה חייב למחוק תיק זה מיד בתחילת המשפט! אני אישית, כמו רבים אחרים, איבדתי את האמון במערכת המשפט במדינת ישראל שלנו, כבר אז! עד כמה שבדקתי, אין תקדים בארץ ולא בעולם לשוחד בסיקור תקשורתי, שלא ניתן כלל למדידה, והוא עיקרו של תיק 4000! כלי התקשורת המעורב בתיק אישום זה המשיך לבקר ולתקוף את נתניהו לאורך כל הדרך, אבל במידה מופחתת, ועם איזון חיובי במידה מסוימת - זה מה שחייב כל כלי תקשורת לעשות לפי הצדק הבסיסי. האישום חסר התקדים על שוחד תקשורתי בתיק 4000 מצביע בסך הכל על כך שנתניהו הצליח לאזן במקצת את הפרסומים עליו! מי שמגיש כתב אישום כזה וכל מי שקשור בניהול משפט כזה, צריך לעמוד לדין במדינה שיש בה צדק משפטי מינימלי! בית המשפט, במקום למחוק כתבי אישום אלו, שלח את הפרקליטות לתקן את כתבי האישום כמה פעמים, וגם זה חסר תקדים! המשפט מתנהל בצורה חסרת תקדים מול ראש ממשלה שנבחר כדין, כאשר כל הציבור כבר ידע על האישומים האלה, וזה היה חלק בלתי נפרד ממערכת הבחירות. התגובות במערכת הפוליטית לבקשת החנינה צבועות כולן בצבע ברור, ומוכיחות מעל לכל ספק, שמדובר במשפט פוליטי - כל תכליתו היא להביא לפרישת נתניהו מהחיים הפוליטיים באמצעות המשפט, וגם דרך בקשת חנינה.

מאחר שהנושא הועבר אליך כבוד הנשיא, אני פונה אליך בזעקה:

רק אתה עוד יכול להציל את מערכת המשפט בישראל, מהפרקליטות ועד בית המשפט, מקריסת אמון מוחלטת! זאת, על ידי שיתוף אנשי משפט בכירים בדימוס, שינסחו יחד עמך דרישה חד משמעית לבטל את כתבי האישום בתיקי 2000 ו-4000 המופרכים וחסרי התקדים, ולמקד את ההכרעה המשפטית, כמו גם את בקשת החנינה בתיק 1000 בלבד!

נכון שזה יפגע ברבים מהמעורבים בנושא, אבל זה יכול להציל את מערכת המשפט במדינת ישראל, ואת האמון הציבורי בה, לדורות הבאים!