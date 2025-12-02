לאחר 32 שנות עבודה מירה, מורה בת 58 בחטיבת ביניים, הרגישה שמיצתה את עצמה. העבודה פגעה בבריאותה והביאה אותה להחלטה ברורה, היא רוצה לעזוב.

מה שמירה לא ידעה הוא שההחלטה איך לעזוב תקבע אם היא תקבל 190 אלף שקלים או כלום בכלל.

כשמירה פנתה לייעוץ מקצועי התברר לה שיש שלוש דרכים שונות לסיים את העבודה בהוראה, עזיבה רגילה, פרישה מרצון, ופרישה מוקדמת. ההבדלים ביניהן הם עצומים במונחים כספיים. בעזיבה רגילה מירה הייתה מקפיאה את הזכויות שלה עד גיל הפרישה, לא הייתה מקבלת שום מענקים, והפנסיה הייתה מתחילה רק בעוד שש שנים.

בפרישה מרצון המצב היה משתפר מעט. מירה הייתה זכאית לפדיון ימי מחלה בלבד, כ-90 אלף שקלים. לא רע, אבל עדיין רחוק מהתמונה המלאה.

>> הירשמו עכשיו לוובינר חינמי ב-9.12 בשעה 20:30 ולמדו איך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לכם בפרישה. מספר המקומות מוגבל. לחצו כאן להרשמה

הפתרון היה בפרישה מוקדמת, אבל מירה נתקלה בחומה. בתחילת 2024 היא הגישה בקשה לפרישה מוקדמת וסורבה. רק בשנת 2025, לאחר שהיא הצטיידה באישורים רפואיים המעידים על שחיקה בעבודה וחוסר יכולת לעבוד בצורה טובה, הבקשה אושרה.

התוצאה הייתה דרמטית. מירה קיבלה 40 אלף שקלים כמענק חד פעמי, כ-60 אלף שקלים בדמי הסתגלות לחמישה חודשים, ובנוסף כ-90 אלף שקלים פדיון ימי מחלה. סך הכול 190 אלף שקלים פטורים ממס לחלוטין.

בועז שמש, מתכנן פנסיוני מורשה לפרישה ומנהל תחום הפרישה לשעבר בבנק הפועלים, מסביר כי "ההבדלים בין שלוש דרכי הפרישה הם עצומים. במקרה של מירה, ההפרש בין פרישה מרצון לפרישה מוקדמת הוא 100 אלף שקלים. זה לא סכום קטן, וזה רק חלק מהתמונה".

>> גלו את ההבדלים הכספיים בין פרישה מרצון, מוקדמת ולפי גיל. הרשמו לוובינר ב-9.12 לחצו כאן

לאחר קבלת האישור יום העבודה האחרון של מירה במשרד החינוך היה 31 באוגוסט 2025. החל מספטמבר 2025 היא החלה לקבל פנסיה מוקדמת של כ־9,500 שקלים לחודש. בנוסף, מירה פנתה לביטוח הלאומי בתביעה לדמי אבטלה של כ־2,500 שקלים שישולמו לה במשך כעשרה חודשים כהשלמת הכנסה.

אבל התהליך לא היה חלק. במהלך חודש ספטמבר מירה פנתה למשרד החינוך בבקשה לקבל טפסי 161 וסיום עבודה ונתקלה בסחבת. נדרשה פנייה נוספת ומלווה מקצועי כדי להזיז את התהליך קדימה.

לצורך הטיפול במענקי הפרישה נפתח עבור מירה אזור אישי ברשות המיסים בו הוגשה בקשת הפטור על כלל כספי הפיצויים, מענק ההסתגלות, מענק נוסף ופדיון ימי מחלה. כל הכספים אושרו כפטורים ממס.

>> למדו את כל התהליך הבירוקרטי של פרישה מוקדמת ואיך להימנע ממכשולים. וובינר חינמי ב-9.12 בשעה 20:30.

בנוסף, למירה היו כספי פיצויים בקרן פנסיה בגין הפקדות מעל 100 אחוזי משרה. כספים אלה יחד עם כלל הכספים בקופות הגמל יישארו עד גיל 64 שהוא גיל הפנסיה. כשמירה תגיע לגיל 64 היא תהיה זכאית לפטור חלקי על הקצבה באמצעות תהליך קיבוע זכויות.

המקרה של מירה מדגים את המורכבות של החלטת הפרישה. מורים רבים מתחבטים בשאלה מתי נכון להם לפרוש, מהם הזכויות שמגיעות להם, מהו תהליך הפרישה הנכון, ולא פחות חשוב מה ניתן לעשות לאחר הפרישה הן מבחינת עבודה והן מבחינת מיסוי.

שמש מדגיש כי "החלטת פרישה היא לא רק על מתי לעזוב, אלא איך לעזוב. ההבדל בין הדרכים השונות יכול להגיע למאות אלפי שקלים לאורך השנים. חשוב להבין את כל האפשרויות לפני שמקבלים החלטה".

>> שוקלים לפרוש בשנים הקרובות? הוובינר הזה מיועד לכם. 9.12 בשעה 20:30, חינמי ומוגבל במספר מקומות.

הוובינר שיתקיים ב-9 בדצמבר בשעה 20:30 בערב יתמקד בכל ההיבטים של פרישה לעובדי הוראה. המשתתפים ילמדו על ההבדלים בין פרישה מרצון, מוקדמת ולפי גיל, מהם התנאים לקבלת אישור לפרישה מוקדמת, אילו מענקים מגיעים ובאילו תנאים, איך לנהל את התהליך הבירוקרטי מול משרד החינוך, ומה ניתן לעשות לאחר הפרישה מבחינת עבודה ומיסוי.

ההשתתפות בוובינר היא ללא עלות, והוא יימשך כשעה. מספר המקומות מוגבל, וההרשמה מתבצעת על בסיס מי שנרשם ראשון מקבל מקום. לינק לזום יישלח במייל לאחר ההרשמה.

בועז שמש, המוביל את הוובינר, הוא מומחה לפרישה בעל ניסיון רב בסקטור המורים ועובדי המדינה, עם התמחות בפנסיות תקציביות וותיקות. בעבר שימש כמנהל תחום הפרישה בבנק הפועלים במשך 30 שנה, כיום משמש כמומחה פרישה עצמאי בקבוצת goola.

>> אל תקבלו החלטת פרישה לפני שאתם יודעים את כל העובדות. הירשמו לוובינר ב-9.12 בשעה 20:30.לחצו כאן להרשמה