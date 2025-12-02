מיילס וו, נער בן 14 מניו יורק, זכה בפרס בסך 25 אלף דולר בתחרות שנערכה באוקטובר האחרון בוושינגטון הבירה.

וו הציג פרויקט חקר חדשני שהתבסס על קיפולי "מיורה-אורי" - דגם אוריגמי המאפשר קיפול מדויק וקומפקטי, ובדק כיצד ניתן ליישמו במבני חירום קלי משקל אך חזקים במיוחד.

"אני מקפל אוריגמי כתחביב כבר למעלה משש שנים, בעיקר חיות וחרקים", סיפר ל-Business Insider, "לאחרונה גם התחלתי לעצב בעצמי קיפולים מקוריים".

הוא קיבל השראה ממקרי אסון טבע, בהם שריפות ענק בקליפורניה בינואר והוריקן הלן שפגע בדרום-מזרח ארצות הברית ב-2024, ובחן האם קיפול המיורה-אורי יכול לפתור בעיות מבניות של אוהלים ומתקנים מתקפלים: "לעיתים המבנים הללו חזקים, לעיתים קלים, ולעיתים נוחים לפריסה - אך נדיר שהם כוללים את שלוש התכונות. מיורה-אורי עשוי להציע פתרון".

וו בדק 54 וריאציות שונות של הקיפול, שכללו שילובים שונים של גובה, רוחב וזוויות של מקביליות, וכן שלושה סוגי נייר שונים. הוא ערך 108 ניסויים בהם העמיס משקולות על כל דגם עד שקרס.

"השתמשתי בכל הספרים שהיו בבית ורק אחר כך ביקשתי מההורים שלי לרכוש משקולות כושר", אמר. אחת המסקנות שהפתיעו אותו הייתה שנייר רגיל למדפסת, ולא חומר כבד יותר, השיג את יחס החוזק-משקל הטוב ביותר.

"הסטטיסטיקה הסופית הראתה שהקיפול החזק ביותר שהכנתי הצליח לשאת יותר מפי 10,000 ממשקלו העצמי", אמר. "חישבתי שזה כמו שמונית בניו יורק תישא מעל 4,000 פילים".

וו מתכנן להשקיע את כספי הזכייה בלימודים גבוהים, אך גם מסתכל קדימה: "אני רוצה לבדוק אפשרות לפיתוח אבטיפוס של מקלט חירום אמיתי שיתבסס על מיורה-אורי. בסופו של דבר, הייתי שמח להמשיך לעסוק במחקר שקשור לאוריגמי, גם בתחומים אחרים".