דו"ח שפרסם ארגון IMPACT-se מציג תמונת מצב עגומה של תוכנית הלימודים בבתי הספר של הרשות הפלסטינית לשנים 2025-2026.

על פי הדוח, מדובר בהמשך ישיר של תכנים מסיתים המנוגדים לסטנדרטים של אונסק"ו לחינוך לשלום וסובלנות.

הדוח בחן 290 ספרים וחוברות הוראה המשמשים בכיתות א'-י"ב בבתי ספר ברצועת עזה, יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, כולל מוסדות חינוך של אונר"א. הממצאים מראים כי התכנים ממשיכים לעודד שנאה, לאומנות קיצונית, אנטישמיות ואלימות פוליטית.

בספרים מופיעים תיאורים אנטישמיים מובהקים. יהודים מוצגים כשקרנים, מושחתים, "עוזרי השטן" או "מפלצות צמאות דם", והטקסטים אף מעודדים דה-הומניזציה מוחלטת של הישראלים.

לדוגמה, חיילים ישראלים מתוארים כצולפים בילדים "ללא סיבה", או כמבצעים מעשי טבח תוך כדי "צחוק רם".

תיאורי ג'יהאד ושאהידות מופיעים בעשרות מקומות, גם בגילי בית ספר יסודי. תלמידי כיתה א' נחשפים למילה "שהיד" בעת לימוד האות הערבית هـ. מושגים כמו "שיא האמונה" ו"גמול בגן עדן" מוצמדים לג'יהאד, ולעיתים אף לתיאורים של 72 בתולות.

בנוסף, ספרי המדעים והמתמטיקה עצמם פוליטיים: משוואות אלגברה כוללות משתנים של "מספר שהידים", ותרגילים בפיזיקה כוללים תיאורים של נערה יורה רוגטקה.

ישראל אינה מוזכרת כלל. שמותיה נעלמים מהמפות, גבולותיה לא מצוינים, וערים כמו תל אביב וחיפה מסולקות. במקום זאת, נלמדת "פלסטין הגדולה" מנהר הירדן ועד הים.

הדו"ח מציין כי גם לאחר שנים של לחץ מצד האיחוד האירופי, לא בוצעה רפורמה מהותית בתכנים. ספרים חדשים לשנים 2025-2026 ממשיכים לשכפל את אותם דפוסים מסיתים, כולל בספרים שהופקו לאחר מתקפת 7 באוקטובר.