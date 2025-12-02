שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא מתרגש מקמפיין הענק שמתנהל באחרונה נגד הרפורמה בענף החלב שהוא מוביל.

בראיון באולפן ערוץ 7 הוא משיב למבקריו ואומר: "הקמפיין שמנוהל נגדי ועולה מיליונים, הוא שקר מוחלט. אין בו נקודה אחת של אמת. הסיבה שיקר כאן היא המונופולים שמרשים לעצמם לעשוק את אזרחי ישראל ולמכור במחיר גבוה פי כמה ממה שהם עצמם מוכרים את אותו מוצר בדיוק מחוץ לארץ".

לדבריו, הרפורמה נועדה לחזק את החקלאים, למרות שנטען הפוך. "אני מצד אחד שומר על החקלאות, שומר על החקלאים, נותן להם רשת ביטחון אדירה - ומצד שני פותח את השוק לתחרות ושובר את המונופול של תנובה". נחנו דואגים ברפורמה הזאת לרפתנים - והרפתנים הטובים והיעילים רק ירוויחו. מי שאינם יעילים - ייעטפו בחבילת פיצוי ענקית".

מבחינתו, רפורמת החלב, היא התחלה של מהלך רחב יותר. "אם אני אצליח בחלב, אלך אחר כך לכל המונופולים, אפרק אותם ואנחנו נוזיל את יוקר המחיה".

"חוק הגיוס לא נועד לשמר ממשלה, אלא להגדלת הכוח הלוחם"

סמוטריץ' מתייחס לחוק הגיוס ומדגיש כי הוא אינו כלי פוליטי והמטרה האמיתית שלו היא להביא לגיוס מוגבר בציבור החרדי.

"כואב לנו מאוד שהחרדים, בשם התורה, מעוותים אותה ומנסים להיפטר מגיוס. הרב דרוקמן זצ"ל תמיד אמר שהולכים לצבא כדי לקיים חובה דתית ולומדים בישיבה כדי לקדם חובה לאומית", מציין סמוטריץ'.

הוא מדגיש גם את הפן הפוליטי סביב החוק - בעיקר מצד האופוזיציה. "לצערי, זו סוגיה שמשלבת גם הרבה פוליטיקה. יש אנשים שמשקיעים הרבה מאוד זמן, כסף ואנרגיה בקמפיין שנועד להפיל את הממשלה".

עם זאת, הוא מתעקש כי מבחינתו, חוק הגיוס איננו כלי פוליטי כלל. "חוק הגיוס לא נועד לשמר או להפיל את הקואליציה, אלא להביא לגיוס חרדים לצה"ל ולהגדלת הכוח הלוחם במדינת ישראל כדי להגביר את ביטחונה ולהקל את העומס מהמשרתים".

לדבריו, בתוך מפלגת הציונות הדתית עצמה אין מחלוקת על היעד, אלא על הדרך. "אני חושב שאופיר סופר ואני בסוף רוצים להגיע בדיוק לאותה תוצאה. יש פה שינוי אידיאולוגי, סוציולוגי, חברתי עמוק מאוד שהחברה החרדית צריכה לעבור. אז יש לי סבלנות לתהליך אבל אני מאוד נחוש לוודא שהוא יתרחש בפועל.

זה לא יהיה מושלם וגם לא 'זבנג וגמרנו'. הציבור הזה יכול לתרום המון למדינת ישראל והחוק מבקש לחבר אותו - תוך שמירת הזהות והערכים הייחודיים של החרדים".

לצד התיקונים שהוא מבקש להכניס לחוק, דורש סמוטריץ', פעולה להקמת מנגנוני תמיכה במהלך. "אנחנו צריכים להקים ישיבות הסדר ומכינות חרדיות, לייצר לחרדים מסגרות תומכות ומלוות שיאפשרו להם להיכנס לצבא ולעבור את התהליך הזה".

"לא סומך על יצחק עמית"

בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה מנשיא המדינה הוא טוען כי אין לכרוך שם מהלך כזה בצעדים פוליטיים. סמוטריץ'. מתנגד להתניות לפיהן נתניהו יצטרך לעזוב את המערכת הפוליטית או ללכת לבחירות בתמורה לחנינה. "ממתי כורכים הליך פלילי בדמוקרטיה? זה הדבר הכי לא דמוקרטי שיש".

הוא מודה שיש בו רצון לראות את המשפט מגיע לקו הסיום. "אמרתי במשך שנים שרודפים את נתניהו, שמערכת משפט מושחתת תפרה לו תיקים כדי להפיל את השלטון. אני רוצה שעם ישראל יראה איזו מערכת מושחתת זו".

הוא תוקף בחריפות את השיח המשפטי-פוליטי. "אצל השמאל הכל הפוך. לדיקטטורה שיפוטית קוראים דמוקרטיה. אנחנו צריכים לייצר מערכת אכיפת חוק צודקת, לא אחת שתזרוק אותי שלושה שבועות לצינוק אם חסמתי כביש מימין ותיתן תעודות הוקרה כשהחסימות באות משמאל".

בסוגיית החקירה על מחדלי 7 באוקטובר מציג סמוטריץ' קו ברור. הוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית שימנה נשיא בית המשפט העליון אך תומך בוועדה רחבת סמכויות. "חייבת לקום ועדת חקירה שיהיו לה סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית שתוכל ללמוד, לחקור, להעמיק, להפיק לקחים. אני לא סומך על יצחק עמית".

לשיטתו, "יש לבדוק מה החלק של בית המשפט העליון במחדל לאחר שקשר את הידיים של מערכת הביטחון במשך הרבה מאוד שנים".

לסיום הוא נשאל על עתידו הפוליטי ועל חלק מהסקרים שמנבאים שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה. "אין לי זמן לעסוק בכך", הוא משיב. "אין לי זמן לפוליטיקה. אני בטוח שכשיגיע הזמן ונתקרב לבחירות הציונות הדתית תמשיך לגדול. אנחנו עושים דבר נכון, משרתים את עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל".