טרם נקבע תאריך לבחירות, אבל ריח הבחירות המשכר אופף את כל המערכת הפוליטית והתקשורתית. הקמפיינים של קפלן מחדשים מסרים יותר מהרגיל (שזה באמת שיא בפני עצמו), החטופים כבר לא מעניינים (לא שהם אי פעם עניינו), הדתיים השימושיים שמחפשים בית פוליטי יוצאים במסיבות עיתונאים על גיוס חרדים שלא עמלו ולא טרחו למענו מעולם (גם למען חיילים דתיים הם לא נקפו אצבע), וכמובן שמערכת המשפט חוצה קווים אדומים ושחורים שאפילו היא טרם חצתה באופן בוטה עם השחקנים הפוליטיים המרכזיים שלה, יצחק עמית וגלי בהרב מיארה.

הרבה רעש צפוי, בדציבלים עוד יותר גבוהים מאלו שהאוזניים שלנו ניסו להתרגל אליהם, הרבה הסחות דעת ובעיקר הנדסת תודעה. הדבר מחייב, כרגיל, לשמור על עצמנו חכמים ומפוכחים, לפתח את המערכת החיסונית שקרסה אצל דתיים-לאומיים רבים אל מול הקמפיינים המושקעים ועתירי הממון.

אך בכך לא די. צריך גם, כמו שאומרים, להיות עם "עיניים על הכדור". לשים לב לעיקר העיקרים, לזרמי העומק ולתנודות העצומות בעם, במציאות, ברחוב, במילואים, וכמובן בבתי הכנסת, בשיעורי התורה המתמלאים עד להתפקע וכמובן בבתי המדרש - הלב הפועם שלנו. כפי שאמרנו אינספור פעמים - יש הר געש עצום שכבר מתפרץ, עם ישראל שב בעוצמה ליהדותו ולתורתו, שב אל בוראו ושום כוח בעולם לא יעצור בעדו. לוחות טקטוניים מתלכדים מתחת לפני הקרקע, המחנה האמוני שבתחילה סברו שהוא רק פוליטי, שותפות המסורתיים, הדתיים והחרדים, מתברר כמקשה חברתית אחת בלתי ניתנת לפירוק למרות המיליארדים שנשפכו פה רק כדי להפיל את הממשלה דרך מרד חברתי.

בתקופת הרפורמה התקיים דיון פנימי של פורום הטייסים הסרבנים "555", חבריו של מתן כהנא, עם האלוף במיל' גיורא איילנד. במסגרת הדיון האסטרטגי שלהם להפלת הממשלה אמר אחד המשתתפים אחרי שאיילנד ניתח את מרכיבי המחנה האמוני שנוא נפשם, כי צריך "למוטט את אחד העמודים ואז כל הבניין יקרוס". הסרבנים גרמו לנזק עצום ולתדלוק החמאס והחיזבאללה, פגעו בגוף ובביטחון המדינה והביאו לנהרות של דם קדושים הי"ד, אך את הרוח היהודית הם לא שברו. להפך, המכה האיומה והמחרידה רק חיזקה את הרוח היהודית. במקום שכולם יצטרפו, כפי שקיוו אותם מופקרים, למחאות קפלן - כל עם ישראל, כל החיילים, המשפחות השכולות, ואפילו, ואולי במיוחד, כל החטופים שחזרו זעקו: יהדות, הקב"ה, שבת, תורה ומצוות.

הקב"ה מוביל אותנו לשלב הבא ולתובנה, כי המחנה האמוני המתהווה איננו רק בלוק פוליטי מוצלח, אלא מהות חברתית שורשית ווזהות לאומית מקיפה שאליה מתלכד רוב מוחלט של עם ישראל. זו הסיבה שהאופוזיציה נכנסת לסיחרור של קמפיין אנטי-חרדי (מזיק מאד שאת נזקיו החינוכיים לנוער הדתי עוד קשה לאמוד) וקמפיין לגיטימציה לערבים בו זמנית ושל אינספור מסרים סותרים של "ברית המשרתים" וסגירת מכינת עלי כאחד.

אפשר וצריך לגחך, אבל כדאי להבין מה הנכס הזהותי האדיר שנוצר כאן ובו מנסים לפגוע, נכס שהוא לא רק לנו, לא ל"מחנה הימין", אלא לעם ישראל כולו, לנצח ישראל. חרף ההתקפות והקמפיינים, הולכת ונוצרת תמונה ברורה של חשיבות התורה והמצוות, חשיבות האמונה בה', חשיבות השאיפה למדינה יהודית, חשיבות האומץ ללכת בדרכנו הישנה-חדשה והפעם מתוך אמונה מופגנת בבורא עולם ושמחה אמיתית של התרת הספיקות. קם כאן דור ניצחון עם זקיפות קומה, שמבין היטב את חשיבות הזהות היהודית לקיום, לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.

כפי שצפוי כרגע, המפה הפוליטית של המחנה האמוני לא תשתנה, אותן מפלגות ירוצו לכנסת בעוד השמאל מתווכח איך לחלק בינו לבין עצמו את המנדטים של ספסלי האופוזיציה.

אך דווקא בעת הזו, אסור להיות שאננים. זה הזמן להשיק את "מפלגת המחנה האמוני", לא מפלגה רשומה לכנסת, אלא תנועת המונים שיכולה להיות מיוצגת גם על ידי נציגי ציבור במפלגות הקיימות, שרים וח"כים שלא מתבלבלים, שלא מתנצלים, שנאבקים ולא מתחנפים לאליטה הישנה המתפרקת והשוקעת, כאלה שבאים לנקות אורוות, למנות מינויים ראויים, לתקן ולשנות ולמשול ולהביא את רצון העם לידי ביטוי.

כל אלה שאינם כאלה, ימניים שימושיים ודתיים שימושיים של "הימין" - יפנו את מקומם. אנו רוצים רק נציגי ציבור שאוהבים ומכבדים את התורה ונושאיה, שרוצים מוסר לחימה יהודי וקדושת המחנה, שיודעים לדבר עם העולם לא רק באנגלית, אלא גם בזקיפות קומה יהודית, שרוצים לא רק לזרוק לפח הזבל של ההיסטוריה את המדינה הפלסטינית הרצחנית, אלא בעיקר להוציא מהגניזה את המדינה היהודית האמיתית.

נקדם רק נציגים שרוצים מערכת חינוך אמיתית בה כל ילד יהודי ידע מיהו ומהו, שאוהבים את ארץ ישראל ולא פחות את קדושתה, שמבינים את ערכה של השבת, את ערך המשפחה, שיודעים מה החשיבות של תרבות יהודית אמיתית ולא מזויפת, ועוד ועוד. תפקידנו כציבור וכמחנה הרוב להעמיד בעת הזו חזון גדול - את חזון המדינה היהודית המשגשגת שהיא אור לגויים.

הכותב הוא מנכ"ל חותם - מדינה יהודית על סדר היום