שנה חלפה מאז נרצח יהושע אהרן טוביה שמחה, ילד בן 12 מירושלים, בפיגוע ירי באזור ביתר עילית.

היום תתקיים עצרת זיכרון בבית המדרש 'פני מנחם' ברחוב יוסף זיו בירושלים ובמקביל תחל כתיבת ספר תורה לזכרו.

הפיגוע התרחש ב-1 בדצמבר 2024, כאשר מחבל ארב לאוטובוס שיצא מביתר עילית לירושלים וירה לעברו. בפיגוע נפצעו מספר נוסעים, וטוביה נהרג במקום.

הוא שב באותו זמן משמחת שבע ברכות של אחותו שהתקיימה בביתר עילית, שם פועלת ישיבה חסידית שייסד אביו, הרב דוד זושא שמחה.

טוביה למד בתלמוד תורה 'פני מנחם' בירושלים ונחשב לתלמיד מצטיין. באירוע ההנצחה היום ישא דברים ראש הישיבה הרב דניאל חיים אלתר. המשפחה והקהילה פתחו מיזם מימון המונים לכתיבת ספר התורה.

המחבל נתפס בידי צה"ל בחודשים שלאחר הפיגוע. הרצח עורר זעזוע רב בציבור הישראלי והיהודי בארץ ובעולם, כאשר השמחה המשפחתית הפכה לאבל כבד.