הצעד המשמעותי של רשות המסים על העמותות

רשות המסים מתכננת מהפכה משמעותית בעולם התרומות הישראלי. החל מ-1 בינואר 2026, כל עמותה המחזיקה באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - המאפשר לתורמים זיכוי מס בשיעור 35% - תידרש לדווח על כל תרומה באופן דיגיטלי ובזמן אמת למערכת מרכזית של הרשות.

המערכת החדשה תקצה מספר רישום ייחודי לכל קבלה על תרומה, בדומה למודל 'חשבונית ישראל'. הדיווח יתבצע אוטומטי דרך תוכנות ניהול כספים או באמצעות יישום מקוון לעמותות קטנות. מטרת המהלך: שקיפות ובקרה, מניעת התחזות למוסדות ציבור, ומניעת שימוש לרעה בהנפקת קבלות כפולות או פיקטיביות.

לתורמים, המעבר צפוי להקל משמעותית - התרומות יופיעו אוטומטית באזור האישי באתר רשות המסים ויועברו למערכות תיאום המס.

לפי מחקר של ד"ר אסנת חזן מהמכון למשפט ופילנתרופיה, כיום כשליש מהתרומות בישראל אינן מדווחות לצורך מימוש זיכוי המס, בעיקר בקרב מי שתורמים פחות מ-20 אלף שקל בשנה. ההפסד לתורמים מוערך במאות מיליוני שקלים בשנה.

אולם העמותות עומדות בפני אתגר קריטי. הרשות הבהירה: "אי-הצטרפות למערכת הדיגיטלית עשויה להביא לשלילת סעיף 46".

רו"ח ארז אורעד ממשרד מאיר מזרחי, שכיהן כמנהל תחום מוסדות ציבור ברשות המסים, מזהיר: "עבור עמותות שלא יתארגנו בזמן - מדובר בסכנת חיים פיננסית. אי-הצטרפות משמעה אובדן אישור סעיף 46 ואיום ממשי על היכולת לגייס תרומות".

עמידה בדרישות הדיווח תיבחן כתנאי למתן אישור חדש. עמותות יצטרכו לוודא שמערכות הנהלת החשבונות שלהן מסוגלות לדווח בפורמט הנדרש, למנות אחראי ייעודי לנושא, ולעדכן את התורמים על המעבר.

המהלך מעורר חששות בקרב עמותות קטנות עם משאבים טכנולוגיים מוגבלים. הרשות ממליצה לעמותות לפנות לייעוץ מקצועי ולהתחיל בהיערכות כבר עכשיו.