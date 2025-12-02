מעון האבות 'עמנואל', מוסד יהודי ותיק באמסטרדם המעניק טיפול לחולים סופניים ולזקנים סיעודיים, רבים מהם ניצולי שואה, ייסגר לתקופה של כחצי שנה בעקבות חששות בטחוניים.

ההחלטה התקבלה לאחר שמתנדבים סירבו לעבוד במיקום הזמני שהוצע בשכונת ניו-ווסט, שכונה הידועה באוכלוסייה מוסלמית רבה.

במסגרת תכנית שיפוצים במבנה הקבוע שבאמסטלוון, שכונה בה מתגוררת קהילה יהודית גדולה, הציעה הנהלת המעון להעביר את פעילותו למבנה חלופי. אולם מיד עם פרסום האפשרות החלו לעלות בקרב המתנדבים חששות כבדים לבטחונם האישי.

מנהלת המעון מסרה בהצהרה רשמית: "המתנדבים הם עמוד השדרה של השירות הניתן כאן, והצהרתם כי אינם מוכנים לעבוד בשכונה זו מחמת חשש לבטחונם לא יכולה להישאר ללא מענה".

לדבריה, אף כי נציגי המשטרה שוחחו עם הנהלת המעון "בכבוד ובפתיחות", תוכן הדברים היה "מרתיע למדי" ולא השרה בטחון. המשטרה, מצידה, הבהירה שאינה מוציאה המלצות רשמיות על אזור מסוים, אולם גם לא יכלה להתחייב על בטחון מלא.

מוסד 'עמנואל', שנוסד ב-1994, נחשב לאחד המוסדות היחידים מסוגו באירופה - מסגרת יהודית מלאה המעניקה טיפול רפואי, תזונה כשרה, וליווי אישי ורגשי ליהודים העומדים בימיהם האחרונים. סגירתו הזמנית מוגדרת כהכרחית עד להשלמת עבודות השיפוץ באמסטלוון, וצפויה להימשך חמישה עד שישה חודשים.

בקרב גורמים מקומיים עלו תהיות האם החששות מושפעים גם ממאבקים פוליטיים סביב סוגיות זהות והגירה, אולם גם הם הודו כי מאז פרוץ המלחמה בעזה הורגש זינוק משמעותי באירועים בעלי גוון אנטישמי בהולנד ובאירופה כולה. דבר זה מגביר את תחושת הפחד בקרב הקהילה היהודית, ומעמיק את המשבר המתמשך סביב בטחונם של מוסדות יהודיים.

החלטת הסגירה, אומרים גורמים בקהילה, היא עוד איתות כואב למציאות הבטחונית המורכבת שבה חיים יהודי אירופה כיום.