בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (שלישי) עונשי מאסר ממושכים על שני מחבלים שהורשעו בעבירות ביטחוניות חמורות, לאחר שתכננו להוציא לפועל פיגוע תופת באמצעות משאית מלאה במיכלי גז סמוך למשכן הכנסת.

הנאשם המרכזי, מוסטפא עבד אל נבי, נידון ל-12 שנות מאסר בפועל, ואילו אחמד נתשה נידון ל-5 שנות מאסר. בנוסף, נגזרו על השניים עונשי מאסר על תנאי וחילוט של ציוד ששימש להכנת חומרי הנפץ.

כתב האישום המלא

על פי כתב האישום, השניים הזדהו עם ארגון המדינה האסלאמית (דאעש), צפו באופן קבוע בתכני תעמולה שכללו הוצאות להורג ועריפות ראשים, ואף נשבעו אמונים לארגון.

השניים נעצרו בדצמבר 2023 לפני שהצליחו לממש את תוכניתם. בית המשפט הדגיש בגזר הדין כי אף שהפיגוע לא בוצע, המעשים עברו לשלב מעשי ומתקדם, והסיכון לחיי אדם היה ממשי.

השופטים ציינו כי הנאשמים לא הביעו חרטה ולא הפנימו את חומרת מעשיהם, וכי תסקירי שירות המבחן העריכו סיכון גבוה להישנות עבירות דומות בעתיד.

השופטים קבעו כי העבירות בוצעו ממניעים אידיאולוגיים מובהקים, בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", והדגישו את הצורך בענישה מרתיעה.