חנוכה נתפס בעיני רבים כחג שמחבר בין גבורה ואור ומאפשר זמן משפחתי משותף. במרכז מורשת גוש קטיף בניצן בחרו השנה לתת לחיבור הזה ביטוי מיוחד וליצור חוויה משותפת לסבים, סבתות ונכדים. המבקרים מוזמנים להגיע בכל הרכב משפחתי שיבחרו כמובן.

הביקור כולל סיור שמוביל את המשתתפים דרך סיפורי ההתיישבות בגוש קטיף, תחושת השליחות והחלוציות של תושביו והעולם החקלאי שנבנה בתוך הדיונות. לצד זאת מוצעת פעילות תיבות בריחה המבוססת על חשיבה משותפת ונועדה לאפשר שיתוף פעולה משפחתי במתכונת חווייתית.

במהלך היום עתידות להתקיים סדנאות יצירה המותאמות לטווח רחב של גילאים וכן תחנות להכנת לביבות וסופגניות. במתחם המרכז פועלים גם מרכז מבקרים, אולם סרטים ומייצג המתארים את סיפור ההתיישבות, ההתמודדות עם העקירה והצמיחה מחדש שלאחריה.

המרכז מציג השנה תכנית פעילות רחבה יותר לחנוכה, שמבקשת לשלב בין חוויית בילוי לבין היכרות מעמיקה עם סיפורים היסטוריים וקהילתיים. הפעילויות השונות מאפשרות לבני המשפחה ליצור מפגש בינדורי סביב חוויות משותפות וטווח נושאים שמעסיק את החברה הישראלית עד היום.