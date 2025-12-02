המסע לבניית קשר בריא מתחיל בהבנת הכוחות הפנימיים שמנהלים אותנו.

בתוך כל אחד מאיתנו חי מתבגר פנימי, "הילד שבנו", לצד היכולת הבוגרת והיציבה שמכוונת אותנו בחיים. שני הקולות האלה קיימים תמיד, גם אם אנחנו לא מודעים לכך, ובמיוחד כשאנחנו יוצאים לשטח הרגיש והמשמעותי של בחירת בן או בת זוג.

מי הוא "הילד שבתוכי"?

הילד שבפנים הוא החלק שחי את ה"כאן ועכשיו": הוא רגשני, מוצף, מגיב מהר, ולעיתים מתקשה להבחין בין עיקר לתפל. מצד שני, הוא גם מלא חיים: גמיש, קליל, מתלהב, סולח ותמים. הוא מאפשר לנו להרגיש, להתחדש ולזרום.

מולו נמצא המבוגר, זה שמסוגל לדחות סיפוקים, לחשוב קדימה, לעשות סדר בתוך הצפה, להבחין מה באמת חשוב, לכוון רגשות ולאזן ריגושים. הוא זה שמאפשר לנו לעמוד מול מצבים מורכבים בלי לאבד את הראש.

האתגר הוא לא להעדיף קול אחד ולבטל את השני, אלא ליצור מינון נכון ביניהם. ובתחום הזוגיות המינון הזה קריטי במיוחד. הקשר הזוגי מציב אותנו שוב ושוב מול מבחני רגש, קבלת החלטות, התלבטויות וחשיפות. יש לצידנו אדם נוסף שמחזיר לנו מראה, לעיתים מראה שלא תמיד קל לראות. המפגש הזה, אפילו כשהוא מאתגר, הוא כלי לצמיחה: זוגיות טובה יודעת לגעת דווקא בילד הפנימי, לרפא אותו, ולאפשר לנו לגדול מבפנים.

במקרים רבים הילד שבתוכנו מושפע מחוויות ילדות כמו גירושי הורים, תחושת חרם, ביקורת מוגזמת או דווקא חינוך ללא גבולות. כל אלה עלולים לגרום לנו להיכנס לקשר עם חוסר ביטחון, רגישות יתר או צורך עמוק לקבל ערך ואישור מהצד השני. כך למשל, גבר עם הערכה עצמית פגיעה עלול לנסות, בלי להתכוון, לקבל מבת הזוג את מה שהוא חסר בתוכו.

מודעות היא שולחן העבודה של השינוי

הצעד הראשון לשינוי הוא מודעות. ברגע שאנחנו מבינים איך הילד שבתוכנו משפיע על הבחירות והתגובות שלנו בהווה, מתחילה העבודה האמיתית: צמיחה, התבגרות וריפוי. וכיוון שמודעות היא שולחן העבודה של השינוי, יש בכך פתח לעבודה אישית וזוגית לתיקון והתבגרות נכונה. המודעות מאפשרת לנו לבנות זוגיות יציבה יותר, בוגרת יותר, ובעיקר אמיתית יותר.

כי בסוף, כדי לפגוש את האדם הנכון, אנחנו צריכים קודם כל להיפגש עם עצמנו.

שלומי פולמן הוא מאמן לזוגיות וחלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

