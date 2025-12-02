מחיר האלימות. ימים סוערים עוברים על האלופה מת"א, מכבי ת"א. מה שהחל עוד לפני הפגרה הארוכה בהשפלה היסטורית בידיי בית"ר ירושלים בליגה, עם 6:2 מהדהד באצטדיונה הביתי, אצטדיון בלומפילד והמשיך עם הפסד שיא באירופה בתוצאה 6:0 מול ליון במסגרת הליגה האירופית, הסתיים במחאת אוהדים חריפה כנגד המאמן הסרבי של הקבוצה, ז'ארקו לאזטיץ'.

אחרי שחסמו את אוטובוס השחקנים ביום שישי האחרון והתעמתו עם המאמן הסרבי, במוצאי השבת האחרונה אף מחאו עשרות אוהדים מתחת לביתו של לאזטיץ' הסרבי בתל אביב וירו פצצות תאורה לעבר הדירה בה הוא גר עם משפחתו.

כתוצאה מכך החליט המאמן הסרבי להתפטר מתפקידו כשזה חש לא מוגן ומאויים על ידי אוהדי קבוצתו ובמשחק שנערך ביום ראשון מול אשדוד, משחק שהסתיים בתיקו 2:2 דרמטי, עמד על הקווים מאמן קבוצת הנוער דן רומן במקומו.

היום (שלישי) החלה הנהלת המועדון הצהוב של תל אביב במספר צעדים כנגד אוהדיה שהיו מעורבים במחאות האלימות כנגד המאמן.

מכבי הודיעה ל-70 מאוהדיה, חברי ארגון האוהדים 'פנאטיקס' כי הם מורחקים מכל פעילות שקשורה למועדון עד תום העונה הנוכחית.

במכתב חתום על ידי עורכת הדין של המועדון, יעל מרגלית, נכתב לאותם 70 אוהדים שנכחו במחאה ביום שישי שעבר בכניסה למגרש האימונים בקריית שלום, כי הם מורחקים מכל פעילות של המועדון ובנוסף לכך כי הם חשופים לתביעה עתידית.

“ב-28.11 לקחת חלק בתקיפה של אוטובוס הקבוצה אשר חזר משדה התעופה, אירוע מסוכן וחמור אשר פגע בשחקנים, בצוות המקצועי ובביטחון הציבור”, נכתב.

עוד נרשם: “בשל האמור לעיל, הנך מורחק עד לתוך עונת 2025/26 מכל פעילות של המועדון. בין היתר, תיאסר כניסתך למשחקי המועדון (בית ו/או חוץ), אימוניו, אימוני ומשחקי מחלקת הנוער וכיו”ב. למען הסר ספק, המנוי שברשותך יחסם ובכוונת המועדון לאכוף הנחיה זו ללא פשרות”.

בנוסף נכתב: “המועדון שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההרחקה ולנקוט בצעדים משפטיים נוספים ככל שימצא לנכון. בנוסף, בכוונת המועדון לנקוט נגדך בהליכים משפטיים בקשר עם הנזקים שנגרמו ו/או יגרמו לו עקב האמור לעיל וזאת לאחר שיסיים לאמוד את נזקיו”.

מדובר בצעד חריף ודרמטי, כזה שמכבי לא עשתה מעולם כלפי אוהדיה שמצידם הגיבו בזעם והודיעו כי יחרימו את משחקה הקרוב של האלופה מול הפועל חיפה מחר במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל בכדורגל.

"ההנהלה של מכבי החליטה לחרב את העונה עם הספין הכי עתיק שיש. הם יודעים שהארגון לא היה בבית של המאמן, הם יודעים שהמחאה באימון הייתה במקום, הם יודעים שהקהל של מכבי עומד מאחורי הקבוצה לא משנה מה, ראה ערך יום ראשון האחרון ו-90 הדקות מול בית"ר, ובכל זאת הם החליטו לשגר הבוקר מכתבי הרחקה לעשרות אנשי ארגון ולפתוח מלחמה ישירה, כדי שנצא עליהם פה וככה תבינו שכל מה שקרה זה באשמת האוהדים העבריינים, והנה הם נלחמים בהם. הם יודעים שהארגון לא יכול להגיע כשעשרות אנשים מורחקים ממשחקים. הם יודעים שהנפגעים הישירים זה הקהל כולו והשחקנים. אבל יותר חשוב להם שבתקשורת יפסיקו לדבר על הכשלון שלהם להשתלט על הבלאגן. ההנהלה מוכרת את הארגון ואת הקהל כולו כדי לנקות את עצמם מהכשלון שלהם! מחר במשחק אין ארגון", נכתב בהודעת ארגון האוהדים של מכבי ת"א.

מנגד, היו מי שתמכו בהנהלת המועדון, כאשר ארגון האוהדים 'אחים לסמל' כתבו בהודעה מטעמם כי "זכותם של האוהדים להפגין ולמחות גם אם נאהב את הסיבות למחאה וגם אם לא. אבל אי אפשר לקבל מחאה שתוביל לפגיעה בקבוצה, כאוס והתפרקות. אנחנו חייבים להחזיק את האחריות הקהילתית שלנו ביחד. אפשר לא להסכים עם המאמן אחרי התוצאות האחרונות, אבל בסוף מדובר בבן אדם שהגיע עם משפחתו למדינה זרה בזמן מלחמה שכל העולם הפנה לנו את הגב. אם רוצים למחות נגדו וזה הכי לגיטימי בעולם, צריך להחזיק את המורכבות הזאת ולהוקיר את הטוב לצד הוצאת העצבים על הבעיות המקצועיות".

בינתיים במכבי הודיעו כי הם מתכוונים להגביר את האכיפה בכל מה שקשור לקריאות גזעניות ביציעים, כשטענו כי מדובר בדרישת פיפ"א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה על כך, שבשיאה עלולה הקבוצה לספוג עונשים של הפחתת נקודות ואפילו הורדת ליגה.

“המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט בהליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול: הרחקה מהאצטדיון, שלילת מנויים, השתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת ועוד", נכתב בהודעת המועדון.

אם זה לא מספיק, אז במכבי הודיעו כי "הכניסה ליציעים 10-11 ממשחק הבית הקרוב תתאפשר בכפוף להצגת תעודה מזהה בנוסף למנוי/כרטיס הכניסה למשחק". האם מדובר בניסיון למגר את הגזענות מהמגרש או בניסיון להעניש את האוהדים שגרמו לסערה ולמחאה כנגד מאמנם הסרבי לאזטיץ'?