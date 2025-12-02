חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ דן אילוז מהליכוד, הביע התנגדות חריפה להצעת חוק הגיוס במתכונתה הנוכחית.

בראיון לערוץ 7 הסביר אילוז כי פנה לראש הממשלה בדרישה לאמץ עשרה שינויים מרכזיים: "אחרי שראיתי את הדיווח שראש הממשלה מתכוון לעשות הצהרה בנושא גיוס, פניתי אליו וביקשתי ממנו לאמץ את עשר השינויים הקריטיים שאני הגדרתי במכתב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט כקריטיים כדי להפוך את החוק שכרגע הוא 'חוק פטור' לחוק שיהיה חוק גיוס, כי כרגע החוק לא מספיק טוב".

אילוז הדגיש כי מפלגת הליכוד חייבת לדרוש תיקונים מהותיים: "כמו שאני התעקשתי מתחילת הדרך שאנחנו כליכוד, מפלגה שמייצגת ציבור משרת, נתעקש על חוק גיוס אמיתי - אז אני ממשיך להתעקש. אני מבקש מראש הממשלה באמת להוביל, אנחנו צמאים למנהיגות שלו, בבקשה ראש הממשלה באמת תוביל אותנו למקום שיביא חוק גיוס אמיתי, תאמץ את עשר הדרישות שאני דשתי".

בתגובה לטענות מצד חבריו לקואליציה, לפיהן עמדותיו מקרבות אותו לאופוזיציה, השיב אילוז: "אני לא מצטרף לאופוזיציה, אני מביא פתרון - עשר שינויים אמיתיים. אני רוצה שהם יגידו לי עם איזה אחד מהשינויים הם לא מסכימים, הרי אני מאוד ענייני. אני אומר להם: אלה הדברים שצריך לתקן כדי שזה יהיה חוק גיוס אמיתי שיביא לשינוי אמיתי".

אילוז הזהיר מפני פתרונות מדומים: "אין לי בעיה שיהיה תהליך, אבל שהכל יהיה אמיתי. אני לא מבקש שמאה אחוז יבואו עכשיו ויתגייסו, אבל אני לא יכול לחיות עם מצב שבו רק בעוד שנתיים נבדוק אם היה שינוי או לא".

הוא גם הביע דאגה מהגדרות מלאכותיות: "אני לא יכול לחיות עם מצב שאנחנו משנים את הגדרת מי הוא חרדי ואז אנחנו סופרים אנשים שהיום בכל מקרה מתגייסים בתוך איזשהו יעד. כשאנחנו מדברים על כמה חרדים מתגייסים היום - זה לא נכנס למספר. אי אפשר להשלים עם דברים כאלו שהופכים את זה לחוק שהוא פייק חוק ולא חוק אמיתי".

על השאלה אם הוא תומך באכיפה פלילית השיב, "חס וחלילה, אנחנו צריכים חוק אמיתי. אני חושב שמעצרים רק פוגעים במאמץ, זה לא דבר שבאמת עוזר".

עם זאת, הביע תמיכה בסנקציות: "אני רוצה סנקציות, סנקציות אמיתיות מהיום הראשון - אבל באמת סנקציות כלכליות יותר, פחות מעצרים ודברים כאלה. אני לא חושב שזה תורם".

לטענה שסנקציות כלכליות לא יביאו חייל חרדי אחד, אמר אילוז, "זה שקר. סנקציות כלכליות זה תמריצים, תמריצים שעובדים. אנחנו כבר ראינו שתמריצים כלכליים לאורך ההיסטוריה עובדים על כל מיני אוכלוסיות, כולל האוכלוסייה החרדית. מי שלימד אותנו את זה הוא בנימין נתניהו ב-2003 כשר האוצר, ואני מאמין בשיטה הזו".

לגבי דרישת המפלגות החרדיות ליישום הדרגתי של החוק, השיב: "שלבים כן, אבל זה צריך להיות שלבים אמיתיים, והשינויים שאני מבקש זה אלה שיהפכו את זה לאמיתיים".

אילוז הביע ספק באשר לעתיד החוק בכנסת: "אני חושב שיש הרבה חברי כנסת שקשה להם עם טיוטת החוק שהוצגה ולכן לא בטוח שהם יצביעו בסוף עליו. אני בטח לא מתכוון לתת יד על החוק שהוצג".

לדבריו, גם שיקול פוליטי מחייב עמידה על העקרונות: "אני חושב קודם כל שהציבור שתומך בנו, הרי אנחנו ליכוד וגם, אגב, אני מדבר לחברים שלי בציונות הדתית - אנחנו מפלגות ציוניות. אנחנו לא ש"ס, לא אגודת ישראל, לא יהדות התורה, לא דגל. הציבור שלנו דווקא יתגמל אנשים שעומדים על האינטרסים של הציבור שלנו - וזה הציבור המשרת, ששולח את הילדים שלו לצבא".

כאשר נשאל האם יצביע נגד החוק גם במחיר של הפלת הממשלה, השיב: "אני חייב להגיד, כל פעם שאני שומע את השאלה הזאת... הדבר הבאמת משמעותי שיחזק את בנט ויקים ממשלת שמאל בבחירות הבאות בעוד כמה חודשים - הבחירות מגיעות בכל מקרה - הדבר המשמעותי שיביא את זה זה אם אנחנו דוחפים את הציבור המשרת החוצה ושולחים אותו לזרועות בנט. החוק ביסמוט כרגע זה חוק שמטיב עם בנט, מי שהכי רוצה שהוא יעבור זה נפתלי בנט. אני מנסה לעצור את זה, להשאיר את הציבור המשרת בתוך הליכוד - כדי שנצליח לאורך זמן".