תא"ל במיל' עופר וינטר פרסם היום (שלישי) דברים חריפים בעקבות הדיווח על פרישתו של אל"ם אבינועם אמונה מצה"ל, וקרא למנותו לתפקיד בכיר במערך שילוב החרדים: "לא קיים אדם מתאים ממנו".

וינטר, לשעבר מפקד חטיבת גבעתי, סיפר על היכרותו האישית עם אל"ם אמונה, ששימש מג"ד גדוד 101 של הצנחנים תחת פיקודו במבצע צוק איתן.

לדבריו, "אבינועם אמונה אחי ורעי, מפקד חטיבת החשמונאים, פורש מצה"ל וזו החמצה כואבת. זכיתי לפקד על אבינועם במבצע צוק איתן כאשר היה מג"ד 101 של הצנחנים ולחם תחת חטיבת גבעתי. אבינועם הוא לוחם ומפקד מהסוג הנדיר: חשיבה מחוץ לקופסה, אומץ, יוזמה ודוגמה אישית. בנוסף לכל אלו יש לו אהבת כל עם ישראל שלמה ואמיתית. הוא קצין שהוכיח מנהיגות אמיתית בשדה הקרב".

בהתייחסו לתרומתו של אמונה לפיקוד בצה"ל כתב: "כמח"ט שהקים את חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה, הוא מוביל פריצת דרך היסטורית בשילוב הציבור החרדי בצה"ל. העובדה שקצין כזה לא קודם לתפקיד מפקד אוגדה היא מסר שלילי לכל מי שמאמינים כמוני בחשיבות שילוב החרדים ובהתחזקות צבא העם. אין אדם שמהווה כיום גשר של אמון כה מובהק בין החרדים לבין צה"ל כמו אבינועם".

עוד הוסיף: "גם אם לא נמצאה לו אוגדה לוחמת - לא קיים אדם מתאים ממנו להוביל את מערך שילוב החרדים בצה"ל. הייתי מטיל עליו את המשימה אתמול!"

וינטר סיכם בתחושת החמצה: "מצער אותי מאוד שלא מצליחים למצוא מקום לקצין שחושב מחוץ לקונספציה, שלא הולך עם הזרם ושיכול להביא ערך אמיתי בנושא לאומי כה חשוב.