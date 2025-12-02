אחרי שתי תבוסות והשפלות היסטוריות רצופות, מחאות אוהדים אלימות והודעת התפטרות של מאמנה, הודיעה היום (שלישי) האלופה מכבי ת"א כי מאמנה הסרבי ז'ארקו לאזטיץ' נשאר בתפקידו.

במסיבת עיתונאים שמקיימת מכבי בשעה זו, הודיע נציג הבעלים ג'ק אנגלידיס, מנכ"ל המועדון כי המאמן הסרבי חזר בו מהתפטרותו וכי הוא נשאר בתפקידו כמאמן הקבוצה.

"הוא לבד במדינה זרה, המשפחה מביטה עליו, ודבר כמו מה שקרה קרה בערב, אפילו בלי לציין שזה יום לפני משחק... זה גורם למאמן טראומה, אני לא מאמין שהוא הושפע בצורה אחרת מאשר להרגיש אחריות למשפחה שלו שמביטה עליו ואומרת לו 'מה אנחנו עושים פה?'. ילדה בת 6 לא מבינה מה קורה, זה מגעיל. הוא לא הגיע לאימון והבנו למה - אי אפשר להשאיר את המשפחה במצב הזה".

"היו לנו דיונים איתו", המשיך, "ניסינו להסביר לו להביט על זה מנקודת מבט אחרת לתת ערבויות בנוגע למשפחתו, כי זו הדאגה שלו. הוא ימשיך, הוא יהיה המאמן, ואנחנו נמשיך לרדוף אחרי ההישגים שכיוונו אליהם מתחילת העונה. נתקן את הטעויות, נעשה את זה בצורה שהיא תואמת למערכת שנבנתה, עם האנשים להם יש את הידע המתאים ועם בעלים שהפך לקבוע היחיד מאז ההתחלה של כל זה - מיץ', הוא האחד שנמצא כאן באופן קבוע ואני מאמין שהוא יעשה את ההחלטות הנכונות".

לגבי האירועים שגרמו לסרבי לבקש להתפטר ולעזוב, אמר המנכ"ל אנגלידיס: "זה הזמן הנכון שנדבר על האירועים האחרונים, יש הרבה מידע לא מדויק. אני רוצה לנצל את ההזדמנות. כשמיץ' קנה את המועדון היה לו חזון לטווח ארוך. אנשים חשבו שהוא פראייר, שלא ישאר פה יותר משנתיים וילך אחרי שיקח את הכסף. שנים ארוכות לאחר מכן הצלחנו לבנות ארגון עם הרבה מאמץ וכסף של מיץ', בנינו מועדון עם אנשים ברמה הגבוהה ביותר".

"יש סיבה לסמוך על המועדון, זו העובדה", המשיך, "יש כאן בעלים שלאורך השנים ביצע החלטות אמיצות וקשות. הוא לא פוחד מזה, הוא לא נמנע מזה. הוא מבצע החלטות שאוהדים ואחרים אולי לא הסכימו איתן, אבל אלו היו ההחלטות הנכונות בעיניו בעקבות הראיה לעתיד של המועדון".

אנגלידיס המשיך ואמר: "התוצאות העכשוויות לא מתקבלות על ידינו, אבל יש לנו מערכת שמתעסקת בזה. אנשים קוראים לנו 'לא מחוברים', כי בעניהם הפתרון הוא לפטר את המאמן, לא אכפת להם ממחר, רק מהעכשיו. זה לא עובד ככה, מי שלא מחובר הם האנשים שהגיעו למתחם האימונים מספר פעמים ואיימו להרוג חברי צוות, שחקנים, ולפגוע - זה בלתי מתקבל על הדעת. הם הגיעו לביתו של המאמן והילכו אימים על משפחתו".

"אני לא רוצה שיהיה לו רושם לא נכון על המדינה הזו, אנחנו מכירים את האנשים של ישראל ואנחנו תומכים בישראל. כל מי שהיה כאן הפך לשגריר המדינה, ולכן הם חוזרים גם אחרי. זה חשוב, שאנשים יעזבו לא במצבים כאלה, זה לא טוב לאף אחד".

על מכתבי ההרחקה שהוציאה מכבי ת"א ל-70 מאוהדיה אמר: "אין לי זמן להסתכל על ההצהרות של ארגוני האוהדים, הייתי מאוד ברור - אם מישהו רוצה להגן על אנשים שאיימו להרוג ולגרום לנזק, זה שלהם. תסתכלו על העובדות, יש סרטונים, עובדות, תמונות, זה לא איזה פעולות רנדומליות. זה משהו שהלך הרבה יותר מדי רחוק, זה בלתי מתקבל על הדעת. אני כאן הרבה זמן, זו לא בעיה למחות וזה דבר הגיוני, אנחנו בדו שיח עם האוהדים וזה בסדר. אבל במצב הזה זה בלתי ניתן להגן על האנשים האלה, כשאתה מגיב למשהו ולא יודע בדיוק אולי ככה נוצרות התגובות האלה. נראה מה תהיה התגובה אחרי שיראו את המציאות. יש לנו את האוהדים הטובים ביותר, זה לא סוד, יש חלק שהולכים יותר מדי רחוק וזה לא יתקבל על הדעת".