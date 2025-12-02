מאג’ד אל-אנסארי, הדובר הרשמי של משרד החוץ הקטארי, אמר השבוע כי נמשכים המאמצים הדיפלומטיים מצד מדינתו כדי להביא ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

במהלך מסיבת העיתונאים השבועית שנערכה ביום שלישי, הביע אל-אנסארי דאגה ממה שכינה "ההפרות הישראליות" של הסכם הפסקת האש. לדבריו, "חדר המעקב בקהיר בוחן את הצעדים הישראליים העומדים בניגוד להסכם".

הדובר הקטארי הדגיש את תמיכתה של מדינתו בתיווך הבינלאומי ואמר, "קטאר נותנת אמון בתוכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ובתפקיד הגורמים המתווכים, והיא דוחקת בישראל ובחמאס להמשיך במשא ומתן כדי להגיע ליישום השלב הבא של ההסכם".

אל-אנסארי התייחס גם לפגיעה בעיתונאים ברצועת עזה, ואמר כי מדובר בהוכחה לכך ש"ישראל אינה מעוניינת לחשוף את האמת", כלשונו. את הדברים אמר בהתייחס להריגתו של צלם ומפעיל רחפן בתקיפת כטב"מ ישראלי בעיר חאן יונס שבדרום הרצועה.