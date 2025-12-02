אגף התקשוב בצה"ל עובר שינוי ארגוני רחב היקף, בעקבות המלחמה האחרונה והצורך בטכנולוגיה מבצעית עדכנית.

שתי חטיבות חדשות קמות באגף: חטיבת הספֵירה (תחום הספקטרום והתקשורת), וחטיבת הבינה המלאכותית (AI), שיובילו את קפיצת המדרגה הדיגיטלית של צה"ל.

השינוי מגיע כחלק מהפקת לקחים מהשטח, לאחר שצה"ל זיהה צורך גובר ברציפות תקשובית, שליטה מבצעית בזמן אמת, ועליונות טכנולוגית במרחב הסייבר והספקטרום.

חטיבת הספֵרה תתמקד בשליטה בספקטרום ובתקשורת האסטרטגית. לדברי גורמים בצה"ל, כבר במהלך המלחמה הורחבה הבנת הפוטנציאל ההתקפי של הספקטרום, כולל תחומים חדשים כמו לוויינים וחלל.

חטיבת הבינה המלאכותית תוביל את פיתוח יכולות ה-AI בצה"ל, כולל שילוב טכנולוגיות מידע מתקדמות, מערכות תמלול בזמן אמת של רשתות הקשר, ואוטומציה של תהליכים מבצעיים.

בין הפיתוחים שפותחו במהלך המלחמה: מערכת לתמלול בזמן אמת של רשתות קשר בטנקים, מטוסים וצוללות - לשיפור שליטה בשטח. פלטפורמה חדשה לזיהוי חללים באופן מהיר ומדויק. מערכת לניהול וגיוס מילואים שמאפשרת זמינות גבוהה וצמצום פערים. יכולות סגירת מעגלי אש מהירים בשילוב עשרות אלפי משתמשים.

האגף מפעיל 33 מקצועות טכנולוגיים מבצעיים. מחצית ממשרתיו הן נשים, ובקרב הפיקוד הבכיר - 40% נשים, מתוכן שתי תת-אלופות. בנוסף, הוקמה יחידה ייעודית של אנשי מילואים מחברות ההייטק, הפועלת תחת חטיבת ה-AI.

צה"ל מסיים בימים אלו את העברת אלפי משרתי האגף לקריית התקשוב בבאר שבע, כחלק מריכוז הגופים הטכנולוגיים בדרום.