בפרק ששודר אמש (שני) בתכנית "משחקי השף" ברשת 13, נחשף רגע מרגש וכואב: רס"ר אלון פרקס ז"ל, לוחם במילואים שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, הופיע לצדה של בת זוגו אוריה שדה במהלך אודישן שצולם כשבוע בלבד לפני מותו.

"מי שבא איתי היום זה הבן זוג שלי", סיפרה אוריה בפתיחת האודישן. "הוא יצא במיוחד מהמילואים, ככה שאני סופר מתרגשת מזה". פרקס הוסיף: "הייתי בצנחנים בסדיר, ועכשיו זה חטיבת צנחנים במילואים".

כשנשאלה האם היא דואגת, ענתה אוריה: "הוא הסנטר שלי. הוא מרגיע אותי מאוד". פרקס עצמו ענה בחיוך: "מאוד". כשהמגישה מירי בוהדנה שאלה על חתונה מתקרבת, ענה פרקס: "בעזרת השם".

בהמשך השיחה אמר פרקס: "מפה אני חוזר לעזה, לצפון עזה". בוהדנה השיבה לו: "תשמור על עצמך", והוא השיב: "תודה רבה". לאחר שהציגה את המנה, העפילה אוריה לשלב הבא.

אלון פרקס ז"ל היה בן 27 בנופלו. הוא נהרג בהתקלות בצפון הרצועה כשבוע בלבד לאחר צילומי התוכנית.