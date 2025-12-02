הצעת חוק חסרת תקדים הוגשה בקונגרס האמריקני, לפיה יוטלו סנקציות וייאכף אמברגו נשק נגד ישראל.

את היוזמה מובילה חברת הקונגרס ממישיגן, רשידה טליב, הידועה בעמדותיה הקיצוניות והאנטי-ישראליות. אל טליב הצטרפו בהצעה 22 מחוקקים דמוקרטים נוספים.

מדובר בפעם הראשונה שבה מוגשת בקונגרס הצעה מסוג זה, מה שמעיד על שינוי מסוים בשיח הפוליטי סביב ישראל בוושינגטון. במקביל, תנועת ה-BDS הדגישה את החשיבות הסמלית של המהלך, וטענה כי עצם ההעלאה של הצעת החוק מעידה שסנקציות על ישראל הפכו לחלק לגיטימי מהדיון הציבורי בארצות הברית.

למרות הפוטנציאל לעורר סערה פוליטית, סיכויי ההצעה להתקדם בקונגרס נחשבים נמוכים מאוד, על רקע התמיכה הדו-מפלגתית המסורתית בישראל.

ארגון "עד כאן" פנה לשר החוץ ולשר הפנים בבקשה להגביל את כניסתם של חברי הקונגרס החתומים על ההצעה לישראל. בארגון הדגישו כי הם ממשיכים לעקוב ולדווח על ההתפתחויות בנושא.