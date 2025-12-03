סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, מתנגדת למתווה חוק הגיוס החדש המוצע על ידי הקואליציה. בראיון לערוץ 7 אמרה כי מדובר ב"תרופה פוליטית לבעיה שהיא ביטחונית", והדגישה כי צה"ל סובל ממחסור בכוח אדם לוחם - דבר שפוגע לא רק בביטחון אלא גם בכלכלה.

לדבריה, לוחות הזמנים שנקבעו במתווה אינם ריאליים. "שנתיים שלמות לפני שנדע אם בכלל חייל חרדי אחד התגייס", אמרה, והציעה לקצר את פרק הזמן לחצי שנה בלבד: "תן שישה חודשים ונראה אם הם יגיעו ליעדים". השכל הוסיפה כי "ללא סנקציות כלכליות משמעותיות לא יתרחש שינוי אמיתי".

השכל תקפה גם את ניסיונות העבר לעודד גיוס דרך מסלולים תרבותיים. לדבריה, "הוא לא עבד וניסו את הפתרונות התרבותיים ואת העידוד וזה לא עבד". היא קראה לבחון את הרצון החרדי להתגייס בצורה מיידית: "קחו שישה חודשים, שני מחזורי גיוס שהרבנים יחבקו, ובואו נראה אם הם עומדים ביעדים".

השכל הזכירה כי בעבר הציעה מתווה פשרה בשם "משה ו־100 המטות", שנועד לשמור על עולם התורה לצד אפשרות לגיוס חרדים. לדבריה, הוויכוח סביב החוק אינו פוליטי אלא נוגע ישירות לביטחונה של מדינת ישראל.

בהמשך דבריה התריעה מפני ההשלכות ארוכות הטווח של המשך המצב הקיים. "אנחנו בעוד כעשור הולכים לקראת עימות רציני יותר, מורכב ויותר קשה. אם אנחנו לא נגיע מוכנים... יתפסו אותנו עוד פעם במכנסיים למטה". היא הדגישה כי אין צורך להמתין שנתיים או יותר: "הניסיון הזה למסמס כל מיני חוקים ולחכות שנתיים - לא צריך אותו".