מו"ל "ישראל היום", ד"ר מרים אדלסון, נשאה דברים בועידה שמקיים העיתון בניו יורק ודיברה על האנטישמיות הגואה והצורך להיאבק בה בכל דרך.

"האנטישמיות מרימה ראש, זה הזמן שלנו להילחם בהשמצות ולנצח", אמרה אדלסון. "בניגוד לאבותיהם שחיו בגלות, ליהודים של היום יש מדינה חזקה, עצמאית ובעלת יכולת הגנה עצמית".

לדבריה החובה של הדור הנוכחי, במבט לעבר ולעתיד, היא להמשיך לפעול יחד ולהצהיר כי "עם ישראל חי".

היא הדגישה את המילה "שלום" כערך יהודי אוניברסלי המלווה מפגשים ופרידות - "שלום שהעם היהודי ומדינת ישראל רדפו אחריו למען האנושות כולה".