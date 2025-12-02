שלומי שבת עם ספר התורה שתרם צילום: דובב אגמי רגע לאחר שקיבל פרס מפעל חיים והקדיש אותו לבני משפחתו המנוחים - בחר הזמר והיוצר שלומי שבת לציין את ההוקרה באופן אישי ומרגש במיוחד. שבת חנך בית כנסת חדש שהוקם בבניין מגוריו, כשבמרכז האירוע התקיים טקס הכנסת ספרי תורה וכתיבת אותיות לעילוי נשמת הוריו אמילי ואברהם ואחיו משה שבת ז"ל. הטקס נערך בנוכחות בני משפחה, חברים קרובים ואמנים שהגיעו לכבד את המעמד. בין המשתתפים היו אחותו לאה שבת, אורן חן, ספיר סבן, איציק שמלי, עידן יניב ומורן אייזנשטיין. חלק מהנוכחים לקחו חלק בכתיבת האותיות האחרונות בספרי התורה שהוכנסו לבית הכנסת החדש.

