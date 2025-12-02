משרד המורשת נערך לציון יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, שיתקיים מחר בכ"ט בנובמבר - התאריך העברי שבו קיבלה העצרת הכללית של האו"ם את החלטת החלוקה.

שר המורשת עמיחי אליהו מסביר כי מדובר ביום שמבטא את ערכי היסוד של מדינת ישראל ומדגיש את חובת הכרת הטוב כלפי הפצועים.

לדבריו, "ההחלטה הזו קיימת כבר שנים בממשלת ישראל. יום ההוקרה לפצועי צה"ל וביום הזה אנחנו כמובן זוכרים את כל מי שנלחם. ולא רק כל מי שנהרג, אלא גם אלה ששילמו מחיר בפציעה שלהם". השר מספר כי מטרת המשרד היא לחזק את הקשר בין הדור הצעיר לבין סיפורי הגבורה של הפצועים: "אנחנו רוצים לספר לילדים, הם מבחינתנו הגיבורים של העם".

השר אליהו מתאר את המפגש עם הפצועים כמשהו שמעניק השראה עמוקה: "כל פצוע כזה שאני נפגש איתו, אני מתמלא השראה, והשראה הזו גם יוצרת מחויבות, יוצרת שייכות ויוצרת מחויבות".

בהמשך השיחה מתייחס השר למלחמה המתמשכת של השנתיים האחרונות ולמצב הלאומי, "זה עם. זה עם שנגזר עליו להילחם בדור הזה", הוא אומר. לדבריו, שורשי העימותים עמוקים, ונובעים גם מטעויות עבר: "נגזר עליו להילחם בעיניי גם בגלל הטעויות והדמיון המופרע שהיה לנו באוסלו ובזה שרדפנו כמדינה את המתיישבים".

השר מדגיש את המחיר האישי שמשלמים הפצועים לאורך חיים שלמים, "הכאבים שלהם בגוף מהרסיסים, הם לוקחים אותם לכל החיים קדימה לכל רגע ורגע שהם חיים".

כשנשאל על הטענות כי הממשלה מעודדת השתמטות ואינה מביאה לשוויון בנטל, אליהו פונה לשורש הערכי של סוגיית הגיוס "אני חושב שכל אותם פצועים, זה לא אנשים שהגיעו בגלל החוק, זה אנשים שהגיעו בגלל החינוך והרוח היא זו שנותנת לנו את הכוח לשאת בנטל".

הוא מוסיף ביקורת חריפה כלפי גורמים בציבוריות הישראלית: "גם בצפון תל אביב גם שם לא מתגייסים לקרבית שמעתי את אותם אנשים מטיפים על שוויון בנטל. איזה שוויון בנטל? על מה הם מדברים?".

בהמשך תוקף אליהו את מי שלדבריו מנהלים קמפיין פוליטי תחת כסות הדאגה לשוויון, "מי שמצטרף עכשיו לקמפיין של יאיר לפיד. צריך להבין שיש פה קמפיין שלא נועד להביא חרדים לצה"ל, הוא נועד להכשיל את המהלך שאנחנו עושים".

ומה לגבי נוסח מתווה הגיוס? אליהו מדגיש כי התמיכה שלו במתווה תלויה בתוצאותיו בפועל: "אם זה מתווה שבסופו של דבר יוריד את הסוגייה ואת המתח האזרחי ויעזור לנו לגייס עוד חרדים אני בעד". אך מזהיר: "אם המתווה הזה ימשיך את המריבה ויקרע את העם ולא יביא מענה אז חבל ללכת על מתווה חוק גיוס כזה".

לסיום הוא מצהיר כי למרות המחלוקות, הוא מאמין שהציבור החרדי ישתלב יותר ויותר, "אני מאמין שכרגע צריך להוריד את הסוגייה מסדר היום הציבורי ואתם תראו שעוד ועוד חרדים יבואו ויתגייסו בעזרת השם".