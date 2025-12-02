בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב גזר היום (שלישי) שנה של השעיה בפועל ועוד שנה על תנאי על עו"ד מהא אגברייה, בעקבות פוסטים שפרסמה בבוקר טבח שבעה באוקטובר ולמחרתו.

ההחלטה ניתנה לאחר שבית הדין הרשיע אותה בחודש יוני בעבירה של התנהגות שאינה הולמת עורך דין, וקבע כי דבריה פגעו בכבוד המקצוע ובאמון הציבור.

בבוקר האירוע פרסמה אגברייה את המשפט "בוקר טוב עזה", בצירוף לב לבן ודגל פלסטין. למחרת כתבה: "אני פלסטינית, נתחיל בזה. גם אם חברה שלכן, אני תמיד הייתי ואהיה בצד של העם שלי בכל מקום שהוא נמצא בו ובכל דרך של התנגדות שיבחר בה כתגובה לגיטימית לכיבוש למצור ולאפרטהייד".

בעקבות הדברים הגיש מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, תלונה חריפה ללשכה ודרש את הרחקתה לצמיתות.

פסק הדין קבע כי שני הפוסטים מעידים "באופן ברור על תמיכה, ולמצער הזדהות, עם מעשי האלימות והטבח שביצע חמאס באותו יום".

עוד נכתב כי "הפוסט הראשון מבטא שמחה. הפוסט השני מהווה חיזוק, ולא הסתייגות. במקום לגנות הביעה תמיכה נוספת".

אגברייה טענה מצדה כי הביטוי "בוקר טוב עזה" משמש ברכה של שלום וכי כתביה נבעו מחשש כבד לשלום אזרחים בעזה. לדבריה, הפוסט השני נכתב בטעות ניסוח, וכי התכוונה לומר "בכל דרך של התנגדות לגיטימית". היא הדגישה: "לא תמכתי ברצח, לא תמכתי באלימות. רק הבעתי סולידריות עם העם שלי". הדיינים ציינו כי לא מצאו בסיס לגרסתה.

בארגון בצלמו מתחו ביקורת חריפה על העונש. "מדובר בעונש מגוחך. אני מברך על ההשעיה לשנה, יחד עם זאת לצערי העונש היה אמור להיות הרחקה לצמיתות. מי שבבוקר הטבח תמך באויב לא יכול ולו ליום אחד להמשיך ללבוש את גלימת העורך דין. אני קורא ללשכה לערער על חומרת העונש".

בית הדין קבע כי בנוסף להשעיה תשלם אגברייה הוצאות משפט בסך 3,000 שקלים ללשכת עורכי הדין.