צה"ל חושף כי יחידה 121 של חיזבאללה התנקשה בחייהם של 4 דמויות ציבוריות לבנוניות, מחשש שיחשפו כי הפיצוץ בנמל בירות באוגוסט 2020 נגרם בעקבות אחסון של אמוניום חנקתי ששימש את חיזבאללה.

המחוסלים היו קצינים במחלקת המכס ועיתונאים שהצביעו על הקשר בין חיזבאללה לפיצוץ.

ג'וזף סכאף, שכיהן כראש מחלקת המכס בנמל בירות, הושלך מגובה רב למותו על ידי מחבלי היחידה ב-2017, בעקבות בקשתו להרחיק מהנמל את האמוניום החנקתי של חיזבאללה שלבסוף הוביל לפיצוץ.

וניר אבו רג'ילי, שכיהן כראש היחידה למניעת הברחות במינהל המכס, חוסל בדקירה על ידי פעילי היחידה בדצמבר 2020, בעקבות מידע שמסר על הקשר בין חיזבאללה לפיצוץ בנמל.

ג'ו בג'אני, צלם שהיה מהראשונים לתעד את זירת הפיצוץ וסייע בחקירה, נורה למוות ברכבו בדצמבר 2020 על ידי פעילי היחידה, שגם גנבו את מכשירו הנייד לפני שנמלטו מהזירה.

לקמאן סלים, פעיל פוליטי ועיתונאי שהרבה לבקר את חיזבאללה, נורה גם הוא למוות ברכבו בפברואר 2021 על ידי פעילי היחידה, זמן קצר לאחר שהאשים בראיון את חיזבאללה ומשטר אסד בגרימת הפיצוץ.

דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי ציין כי "בארבעת המקרים, חיזבאללה הכחיש את מעורבותו ברצח, והחקירה בעניינם לא הושלמה".