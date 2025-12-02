היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין העתירות להפסקת כהונתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בהרב-מיארה רמזה כי היא אינה מתכוונת להגן על המשך כהונת השר בתפקידו.

"השר בן גביר מתערב באופן פסול ושיטתי בעבודת המשטרה, והיסודות שעליהם התבסס פסק הדין שהכשיר את מינויו התערערו. על ראש הממשלה להידרש לנושא", כתבה היועמ"שית לנתניהו.

למכתבה המלא של היועמ"שית לראש הממשלה

היא הוסיפה "לאחר שכשל הניסיון לקבוע ערובות אפקטיביות בהסכמת השר למניעת התערבות פוליטית פסולה מצידו בעבודת המשטרה, לא ניתן עוד להגן על עצמאות המשטרה מפני הדפוס החוזר של התערבות פסולה ופגיעה בשלטון החוק ובזכויות האדם. הערובות המוסכמות אינן מספקות מענה להתנהלותו החזורת ונשנית של השר, בניגוד לדין".