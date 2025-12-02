מנכ"ל איגוד רבני קהילות הרב אליאב תורג'מן, רס"ן במילואים בחטיבת החשמונאים, השתתף היום (שלישי) בדיון בוועדת חוץ וביטחון בכנסת שעסק בחוק הגיוס, וקרא לקדם את אישור החוק במהירות על מנת למנוע פילוג בציבור.

"אני יוצא עכשיו מוועדת חוץ וביטחון שדנה בחוק הגיוס", אמר בראיון לערוץ 7, "אמרתי שאנחנו חייבים לתת ליושב ראש הועדה, ח"כ ביסמוט ולחברי הכנסת מהקואליציה להעביר את החוק הזה כמה שיותר. ככל שיש יותר רעש, יש יותר שנאה ופילוג כלפי הציבור החרדי, והדבר מוריד את אחוזי הגיוס".

לדבריו, ההתנגדות לחוק מצד אנשי הציונות הדתית נובעת מהתנגשות בין רגש לשכל. "אחד הדברים הבעיתיים פה הוא שהרגש משתלט על השכל שצריך להוביל. יש אנשים שטועים טעות חמורה ולא מבינים שעיקר העניין הוא להבטיח את ניצחון עם ישראל במערכה שלו".

"החרדים יגיעו לצבא כאשר תינתן האופציה האמיתית וכאשר אנחנו ניתן לסוציולוגיה לעשות את שלה", טען הרב תורג'מן. "שום דבר לא עובד בכפייה. אני לא מכיר לוחם אחד, אחרי מאות ימי מילואים, שבא בלי מוטיבציה. אין כזה דבר. אני מאוד מבין את הרגש. גם לי קשה, גם לאשתי קשה בבית, יש לי שמונה ילדים. אבל אנחנו מבינים שהמשימה הגדולה היא ניצחון עם ישראל והמשימה הזאת תושג על ידי קואליציה של גוש הימין, של המחנה האמוני, שצריך להוביל".

על השיח נגד הציבור החרדי אמר, "יש הרבה חרדים שרוצים להגיע, אבל הם לא יגיעו אם תהיה דה-לגיטימציה".

בתשובה לשאלה האם יש ניסיון להשתמש בציונות הדתית, השיב, "בוודאי שמשתמשים בציונות הדתית כדי לפרק את הגוש. האופוזיציה זיהתה פה פרצה והיא בכל הכוח הולכת כדי לפרוץ את חומת הקואליציה. אני רב ולא מתעסק בענייני פוליטיקה, אבל האמת צריכה להיאמר, האחריות שלנו יחד עם אחינו החרדים היא על בניין עולם התורה ועל ניצחון עם ישראל במערכה".