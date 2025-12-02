גדעון סער מתעמת עם שגרירת אירלנד צילום: דוברות

במשרד החוץ בירושלים נערך היום (שלישי) כנס קונסולי כבוד של מדינות שונות בהשתתפות נציגים דיפלומטיים ושגרירים זרים.

במהלך המפגש נפתח זמן לשאלות מצד המשתתפים ואחת השואלות היתה שגרירת אירלנד בישראל, סוניה מקגינס.

מקגינס התייחסה לדברי השר בנושא האנטישמיות ואמרה: "אדוני השר, אני שמחה שהזכרת את המכה הרעה שהיא האנטישמיות, ומה חייבים לעשות בנוגע לה. אבל הייתי חושבת שזה צריך להיות מנוהל בזהירות ולא מנוצל לאינטרסים פוליטיים. האנטישמיות היא מכה-רעה וחייבים להתמודד איתה. ולכן, האם אינך חושב שהעובדות חשובות?".

סער השיב לשגרירה תוך שהוא מפנה ביקורת ישירה להתנהלות הרשויות באירלנד סביב יוזמות אנטישמיות. "תגידי לי, בבקשה, למה פורסמה ביום שישי הצעת ההחלטה האנטישמית של מועצת העיר של דבלין, ושום דבר לא קורה עד יום שבת - כשאני ונשיא המדינה תקפנו את זה? רק אז שר החוץ שלך וראש הממשלה שלך וכולם התעוררו. למה? למה? כי אתם רק מגיבים".

בהמשך הרחיב השר את ביקורתו על המערכת הפוליטית באירלנד. "אין שום דבר במערכת שלכם כרגע שיכול להגן עליכם מהוירוס של האנטישמיות, מלבד לחץ חיצוני וחשיפת טבעה האנטישמי של הממשלה הזו של אירלנד ומוסדות אחרים, ואנחנו נמשיך לעשות זאת, ואנחנו נמשיך לחשוף אתכם עד שאתם באמת תבינו שאתם לא יכולים להונות את העולם".