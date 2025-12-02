הרמטכ"ל אייל זמיר גייס את איש יחסי הציבור והיועץ האסטרטגי זמיר דחב"ש ברקע המשבר שלו עם הדרג המדיני, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, דחב"ש נצפה בלשכת הרמטכ"ל והוא מקבל תשלום מהצבא עבור שירות מילואים. זו לא הפעם הראשונה שהוא מסייע לרמטכ"לים שכן בעבר ייעץ גם לאביב כוכבי והרצי הלוי.

עוד דווח כי הרמטכ"ל זמיר מתייעץ באופן תדיר ותוך שימוש בימי מילואים עם יועצים חיצוניים רבים, והקים לעצמו כוורת של יועצים שהוא מתייעץ איתם בענייני התנהלות עם הדרג המדיני.

לפי מקורות, זמיר מקיים זאת תוך התעלמות מחטיבת דובר צה"ל שעומדת לרשותו.

מדובר צה"ל נמסר: "הנ"ל הינו איש מילואים של מערך דובר צה"ל. דובר צה"ל משתמש בשירותיו מעת לעת, בהתאם לצרכי המערך ובכפוף לנהלים".