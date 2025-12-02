ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להכריע בימים הקרובים על זהות ראש המוסד הבא, כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות.

ההחלטה מתקבלת לקראת סיום כהונתו של ראש המוסד דדי ברנע שצפוי לפרוש בחודש יוני לאחר חמש שנות כהונה.

על פי אותם גורמים, נתניהו שוקל שני מועמדים לתפקיד: מזכירו הצבאי של ראש הממשלה האלוף רומן גופמן, וא', קצין בכיר המפקד על יחידה במוסד. א' נחשב לדמות מרכזית בארגון, אם כי לא כיהן בתפקיד סגן.

בעבר נטען כי נתניהו התערב במינוי בעלי תפקידים בכירים בתוך המוסד, במסגרת היערכות לסיום כהונתו של ברנע. על פי מקורות המעורים בפרטים, ראש הממשלה דחף למנות את א' לתפקיד סגן ראש המוסד לתקופה קצרה, במטרה שיתמודד על ראשות הארגון עם פרישתו של ברנע.