לראשונה מאז שוחררה מהשבי, החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב חושפת את מסכת ההתעללויות הקשה שעברה בשנתיים וחצי האחרונות.

צורקוב נפלה בשבי במרץ 2023, לאחר שנשבתה על ידי "כתאב חזאללה", ארגון טרור עיראקי פרו-איראני. בראיון לרשת BBC היא חושפת כיצד גילו השובים שלה כי היא ישראלית, והיא החלה לעבור מסכת התעללות קשה של עינויים פיזיים ונפשיים.

"במהלך החודש הראשון, הם הרעיבו אותי וחקרו אותי, אבל באותו זמן הם לא ידעו על אזרחותי הישראלית. הם פשוט משוכנעים שכל הזרים הם מרגלים", סיפרה צורקוב.

היא אמרה לשוביה שהיא אזרחית רוסיה, אלא שלאחר שהם בדקו את הטלפון שלה, הם גילו כי היא ישראלית. "מכיוון שאני לא מרגלת ואין לי מספר מכשירים מוצפנים, הכל הראה שאני ישראלית", סיפרה צורקוב.

מיד לאחר מכן החלו שוביה לענות אותה בצורה קשה. לדבריה, "העינויים כללו חשמל, מכות, הצלפות, התעללות מינית וכן 'מנות מיוחדות מהמזרח התיכון': להיות תלויה מהתקרה עם ידיים אזוקות מאחורי הגב. להיות תלויה עם הידיים מעל הראש. יש שיטה מסוימת בה משתמשים בעיראק. היא נקראת 'העקרב'. אוזקים אותך כשידיך שלובות מאחורי הגב. זה מוביל לעתים קרובות לפריקת כתפיים".

היא מספרת כי לאורך תקופת השבי היא ניסתה להמציא תאוריות קונספירציה שונות על מנת לנסות ולהקל על העינויים שעברה, ואף "הודתה" בדברים שלא ביצעה, על מנת לנסות ולעצור את העינויים הקשים. "הם היו מענים אותי כדי שאתן להם את הווידויים האלה שהייתי ממציאה, ואז הם פשוט הפכו חמדנים. הם היו חוזרים, תולים אותי מפרקי ידיי, ומתחילים להכות אותי במקל ולהשתמש בשיטות עינויים קשות עוד יותר ואמרו 'אנחנו רוצים משהו חדש'".

לאחר מאה ימים של התעללות קשה, הועברה צורקוב למקום מסתור אחר, ושם לדבריה פסקו ההתעללויות. בסופו של דבר, לאחר שנתיים וחצי בשבי, היא שוחררה ב-9 בספטמבר השנה בעקבות לחץ של ארה"ב ובסיוע שרותי הביטחון של עיראק.