ראש השב"כ דוד זיני הוקלט כשהוא משוחח עם שוטרים, מגבה את מפקד להב 433 שנחקר לאחרונה ומזהיר מפני התערבות של בג"ץ במקומות בהן אין החלטות מנהיגותיות.

בהקלטות שהובאו ב-i24NEWS הביע זיני תמיכה במהלכים של המפכ"ל. "בעיתות מבוכה לכו לפני כולם. המפכ"ל בעת מבוכה עם ראשי האגפים, הלך לפניהם, שם את עצמו בסיכון. הוא תחת הסיכון של ביקורת מכאן ומכאן. הוא נכנס למרחב סכנה למרות שיכול היה להגיד 'זו סוגיה משפטית, אני לא נכנס לשם'".

עוד טען ראש שב"כ, כי בג"ץ מתערב כשיש ואקום מנהיגותי: "אני מניח שכולכם חוויתם חוויות שהתבאסתם שהיועץ המשפטי לא מאשר ותהיתם למה בג"ץ פוסק בעניין. בג"ץ פוסק בהרבה מקומות - כשאנחנו מתחמקים. הרשויות ישר מתחמקות אז הוא מתעלם. היה ואקום מנהיגותי. אני רוצה להזכיר לכם שאתם אחראים על מימוש החוק לא היועץ המשפטי של האגף שלכם. אם הוא היה חולה באותו יום - אתם פטורים מלשמור על החוק?", תהה זיני.