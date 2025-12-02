תושב אשדוד סרגיי שפיצין, בן 35, נהרג ביממה האחרונה כשהתרסק במהלך רחיפה בעמק לאוטרברונן שבשווייץ.

שפיצין, שטייל באזור בימים האחרונים, נודע בקרב קהילת חובבי האקסטרים בישראל בזכות פעלולים נועזים שביצע, בהם קפיצות מבניינים בסגנון פארקור והיתלות על מנופים. הוא תיעד את עצמו ברשתות החברתיות וקנה לעצמו את הכינוי "בודהה המקפץ".

לאחר שלא יצר קשר ולא שב לחדרו במלון בשוויץ, פרסם אחד מחבריו פוסט באינסטגרם בו ביקש סיוע באיתורו. "סרגיי נעלם אתמול. הוא לא פינה את חדרו. הטלפון הנייד שלו נמצא בחדר, אך לא תיק האחסון שלו. אימו דיווחה היום שהוא נעדר וכל מידע יכול לעזור. הוא נראה לאחרונה אתמול בסביבות 15:00 אורז בשטכלברג", כתב.

לאחר שעות של חיפושים נרחבים אותרה גופתו של שפיצין באזור ההתרסקות. בזק"א מסרו כי הם פועלים יחד עם הרשויות בשווייץ להשבת הגופה לישראל בהקדם האפשרי.

ממשרד החוץ נמסר כי האירוע מוכר לשגרירות ישראל בשווייץ, וכי היא מלווה את הגורמים הרלוונטיים ופועלת מול הרשויות המקומיות עד להשלמת כל ההליכים הנדרשים.