הפועל באר שבע ניצחה את הפועל פתח תקוה בחוץ רק פעם אחת ב-11 הביקורים האחרונים, היה זה בספטמבר 2014, מאז היא הפסידה שישה משחקים וסיימה ארבע פעמים בתיקו.

הערב (שלישי) קיוותה מוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל מבאר שבע, להצליח לנצח את הקבוצה ממלאבס בחוץ ובכך לפתוח פער בן 7 נקודות על פני השניה בטבלה, האלופה מכבי ת"א אותה תפגוש למשחק העונה במחזור הבא.

תקוות לחוד ומציאות לחוד.

באר שבע אמנם פתחה את המשחק היטב עם שער מהיר כבר בדקה ה-4 של זלטאנוביץ', שכבש לראשונה מאז חודש אוגוסט ושבר בצורת בת 8 משחקים, אך פתח תקווה העיקשת שהקשתה על לא מעט קבוצות העונה בכדורגל הישראלי, לא אמרה נואש ובדקה ה-64 הצליחה להשוות משער של הכוכב הגדול שלה, טאבי.

מלך השערים של באר שבע ושל ליגת העל, דן ביטון, לא הצליח הפעם להטביע את חותמו מלבד הבישול לזלטאנוביץ' בתחילת המשחק ולא הצליח לכבוש שוב, ובלעדיו לבאר שבע זה היה קשה הרבה יותר.

הפועל פתח תקווה קובעת שיא מועדון חדש עם תיקו שישי ברציפות. באר שבע? הכל פתוח בצמרת טבלת ליגת העל בכדורגל.

במשחק נוסף הערב במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל בכדורגל, השיגה בני ריינה ניצחון ליגה ראשון העונה אחרי 12 מחזורים. שער בהתקפה האחרונה של המשחק, בדקה ה-98, על הפועל ירושלים באצטדיון טדי שבבירה העניק לה ניצחון בתוצאה 2:1.