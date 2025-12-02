ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, פרסם הערב (שלישי) הודעה חריגה לתושבי העיר בעקבות התרעה שהועברה מהשב"כ, המצביעה על ניסיונות מתמשכים של גורמי מודיעין איראניים לגייס אזרחים ישראלים.

לדבריו, מאז פרוץ המלחמה נרשמו מקרים רבים של פניות ברשתות החברתיות ובהודעות טקסט, שמטרתן לפתות אזרחים לשתף פעולה. "האיראנים הגיעו לבת ים וזו לא בדיחה - אז תקשיבו עד הסוף", פתח ברוט את הודעתו.

הוא ציין כי העירייה נמצאת בתקופה האחרונה בקשר שוטף עם גורמי הביטחון, ובעיקר השב"כ, בשל חשש שתושבים ייענו לפניות חשודות. לדבריו, "אנו שומעים לאחרונה בתקשורת על אנשים נורמטיבים, אפילו משרתי מילואים, סטודנטים מצטיינים ופנסיונרים, שחשבו לעשות כסף קל - ואולי לבצע פעולות שנראה להם שבכלל לא יגרמו נזק. בהמשך הם השתכנעו גם לעשות פעולות אחרות כמו להעביר חבילה ממקום למקום.

נכון לעכשיו, ידוע לנו שיש גם תושבי בת ים שממש בימים האלה מקיימים קשרים כאלה. מדובר בעבירות חמורות מאוד, ומי שייעצר על ידי השב"כ יגרום לעצמו נזק בלתי-הפיך. המטרה שלנו כרגע היא למנוע מהם לעשות את הטעות הזו", הדגיש.

בהודעתו פנה ברוט ישירות לתושבים וקרא להם לדווח ללא דיחוי במקרה שנענו לפנייה חשודה או ניהלו שיח עם גורמים עוינים. "אם אתם, קרובי משפחה או חברים כבר נעניתם לאחת הפניות האלה, קיימתם עם האיראנים שיח או אולי אפילו כבר ביצעתם משימות שונות - אל תחכו עד שידפקו לכם בדלת. זה כנראה עדיין לא מאוחר מדי לפנות אלינו ואנחנו יכולים לנסות ביחד עם גורמי הביטחון להחזיר את הגלגל לאחור".

ברוט הוסיף כי בעיר ישנם "כמה עשרות אנשים" שעלולים להיות מעורבים, והדגיש כי מדובר בתושבים מכל שכבות האוכלוסייה. הוא קרא לפנות לכל גורם עירוני - ללשכתו, למוקד העירוני, לקב"ט העירייה או להנהלת בית הספר במקרה של תלמידים - כדי להעביר מידע שיוכל למנוע פגיעה.

לסיום ציין ברוט כי העיר נמצאת בתקופה ביטחונית רגישה, וכי המאמצים להגברת ההיערכות נמשכים. "אנחנו עושים את הכול כדי להיות ערוכים להמשך - אבל חייבים את הסיוע שלכם כדי לוודא שהאויבים שלנו לא יקבלו אפילו בלי כוונה סיוע מבית", אמר.