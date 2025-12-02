מחודש ספטמבר האחרון לא ניצחה מכבי חיפה, 78 ימים קשים עברו על אוהדיה שראו כיצד קבוצות אחרות מצליחות, מנצחות ומספקות כדורגל התקפי וטוב. 78 ימים שנגמרו להם?

בעונת 1951/52 רשמה חיפה רצף של תשעה משחקי ליגה ללא ניצחון והערב (שלישי) היא הייתה קרובה כפסע משחזור השיא השלילי בן ה-73 שנים.

אחרי שבעונה שעברה קבעה שיא שלילי של ספיגות שערים, הערב הייתה קרובה חיפה לשחזור שיא שלילי נוסף. למזלה, הניסיון הוא שהכריע כאשר דווקא שני השחקנים המושמצים והמבוגרים, שלא קיבלו דקות משחק ואמון, מיכאל אוחנה וגיא מלמד, היו שם עבורה בדיוק בזמן.

למעשה, כבר מהפתיחה חיפה שלטה בכדור והזכירה לאוהדיה נשכחות כשנראתה מחוייבת ורוצה כמו בעונות האליפות האחרונות, אך היה חסר לה הרגל המסיימת.

דווקא האורחים מתל אביב שהתעוררו ככל שנקפו הדקות, החלו ללחוץ והיו קרובים לכבוש, אך לרוע מזלם מולם ניצב שוער חיפה ירמקוב שמנע זאת מהם שוב ושוב ושתי הקבוצות ירדו להפסקה עם תיקו 0:0 קצבי אך נטול שערים.

אל המחצית השניה יצאה חיפה כמו מלוע של תותח וכבר כעבור 6 דקות באה אל שכרה עם שער בפנדל של דולב חזיזה.

כעבור 7 דקות זה סוף כל סוף קרה. מיכאל אוחנה שהגיע בקיץ האחרון והושמץ עוד בטרם עלה לשחק, בישל לגיא מלמד, מלך שערי ליגת העל בעונה שעברה שיובש בספסל של חיפה ולא זכה כלל לדקות משחק.

מלמד סיבב על גבו את הגנת הפועל ת"א וכבש שער ראשון מזה 7 חודשים וראשון מאז המחזור האחרון של העונה הקודמת ב-24 במאי מול מכבי נתניה. כל זאת במשחקו הראשון בארץ העונה, והראשון במדי חיפה מאז חודש אוגוסט.

הפועל תל אביב הצליחה עוד לצמק את התוצאה משער בדקה ה-88 אך זה היה מעט מדי ומאוחר מדי עבורה וזו עדיין ללא ניצחון על מכבי חיפה מאז מאי 2020. מאז אירועי הדרבי שפוצץ על ידי אוהדיה, הפועל עם ניצחון אחד ותוצאת תיקו ב-5 משחקים, כולל ההפסד לבית"ר בגמר גביע הטוטו. משבר?

מכבי חיפה למעשה משחזרת כמעט בדיוק את עונת 1987/88, אז לא הצליחה לנצח במשך שמונה מחזורים רצופים עד שפגשה את הפועל ת"א והביסה אותה בתוצאה 5:1. הערב היא הסתפקה ב-1:2 שמעניק לאוהדיה שמחה גדולה ואולי גם תקווה שהנה היא חוזרת לעצמה.