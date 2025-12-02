יותר מספורט. רק לפני חמישה ימים הגיעו עשרות אוהדים של מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, אל ביתו של ילד, אוהד הקבוצה, שחווה חרם בבית הספר בו הוא לומד.

לאחר שסיפור החרם שעבר הילד פורסם בתקשורת, החליטו האוהדים הירושלמים להגיע אל ביתו, שרו מחוץ לביתו, הוציאו אותו ועודדו אותו במשך זמן רב.

בנוסף זכה הילד לשלל מתנות מהאוהדים הירושלמים, שרובם ככולם נמנים על ארגון 'לה-פמיליה', ארגון האוהדים של בית"ר ירושלים.

לא עבר שבוע, והערב (שלישי) הגיעו שוב מאות מאוהדי בית"ר לשמח ולהעניק חום ואהבה. הפעם מדובר היה בילדה בת 12 שאף ניסתה להתאבד בשל חרם קשה שעברה בכיתתה.

האוהדים הרבים שהגיעו אל ביתה שבחולון עודדו אותה, העניקו לה מתנות ואף העבירו לה ברכות ממפורסמים שהילדה מעריצה.