שליחת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ללבנון, מורגן אוטרגס, הגיעה היום (שלישי) לישראל ופתחה את ביקורה בשורת פגישות עם בכירי המערכת המדינית והביטחונית.

בפגישות השתתפו ראש הממשלה, שר הביטחון וראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר. זאת במסגרת מאמצי וושינגטון לבלום את ההידרדרות בזירה הצפונית ולנסות לשמר את הסכם הפסקת האש.

במהלך המפגשים הציגו גורמי הביטחון בישראל את המידע העדכני שבידיהם לגבי ניסיונותיו של חיזבאללה להשתקם ולהתעצם מחדש. לפי המצגת שהוצגה לשליחה, חיזבאללה ממשיך להפר את הסדרים באזור ולחדש את יכולותיו, בעוד צבא לבנון אינו מצליח לאכוף את ההפרות.

עוד קודם לפגישה עם ראש הממשלה ושר הביטחון, נפגשה אוטרגס עם שר החוץ גדעון סער. במהלך השיחה הציג סער את הערכת ישראל לגבי התעצמות הארגון. לדבריו, "ארגון הטרור מתחמש בקצב הרבה יותר מהיר ממה שהוא מתפרק מנשקו. האחריות על ממשלת לבנון. ישנה גם העברת כספים מאיראן לחיזבאללה דרך טורקיה. צריך לקטוע את זה".