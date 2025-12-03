חברי הכנסת משה אבוטבול ויוני משריקי מסיעת ש"ס ביקרו אתמול בערב בכלא 10, שם נמצאים שמונה בני ישיבות עצורים בשל אי התייצבות לצו גיוס.

במהלך הביקור שוחחו הח"כים עם העצורים, חיזקו את רוחם ועדכנו אותם כי הסיעה פועלת לקדם חקיקה שתסדיר את מעמדם.

"אתם לא לבד, כולנו עומדים מאחוריכם ופועלים למענכם", אמרו חברי הכנסת לעצורים. לדבריהם, סיעת ש"ס פועלת בעצת מועצת חכמי התורה לקדם באופן מיידי חוק שיסדיר את מעמד בני הישיבות.

במהלך הביקור שוחחו הח"כים באופן אישי עם העצורים, שמעו את קשייהם - בעיקר הרוחניים - ואת שאיפתם לשוב ללימודים בישיבה. הח"כים אף נענו לבקשת העצורים ליצור קשר עם משפחותיהם.

"באנו לחזק ויצאנו מחוזקים. קשה להאמין שבמדינת היהודים עוצרים בחורים בעוון לימוד תורה", אמרו חברי הכנסת בסיום הביקור. "התקווה הגדולה היא לראותם יוצאים במהרה לאורה, ושבים לשקוד על תלמודם בהיכלי הישיבות."

לפני עזיבתם שוחחו הח"כים עם מפקד הכלא, ישי בן ברוך, והעלו בפניו קשיים שעלו במהלך הפגישות. נמסר כי הדברים ייבחנו ויטופלו בהתאם לכללים ולחוק.