בני ישיבות הסדר הגיעו לבקו"ם כדי להתגייס לצבא כשהם מלאים במוטיבציה, ציונות ואהבה לארץ.

אחרי שהשתתפו בשירה וריקודים סיפרו על מה שמניע אותם לגיוס. "תורה וצבא - אלה דברים שחייבים לבוא יחד. מתוך התורה אפשר לבוא לצבא משמעותי, ערכי, לתת ולתרום למדינה. כולנו שואלים 'למה אני מתגייס?' והתשובה שהתורה מחזקת את הערכים. זו מצווה להתגייס", אומר אחד הצעירים מישיבת היכל אליהו בכוכב יעקב.

הוא מוסיף "התחושות מעורבות, מצד אחד הרצון לתרום למדינה ומצד שני קצת חששות".

בנימין בן דוד, מתגייס נוסף, סיפר: "בישיבה שלמדתי קמנו כל בוקר בשש - עבדנו בתמרים עד שתים עשרה - ואז עברנו למוד תורה. עכשיו בכל רגע פנוי צריך ללמוד תורה".