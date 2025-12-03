העצרת הכללית של האו"ם אישרה הלילה (רביעי) החלטה הקוראת לישראל לסגת מרמת הגולן, ברוב של 123 מדינות שתמכו. 7 מדינות הצביעו נגד ו-41 נמנעו.

מדובר בהצעה המובאת לשולחן העצרת מדי שנה על ידי סוריה ומדינות הציר האיראני - וזוכה לרוב קבוע - בעיקר מצד מדינות העוינות לישראל או שותפות לביקורת נגדה.

שגריר ישראל באו"ם דני דנון תקף את ההחלטה ואמר: "העצרת הכללית שוב מוכיחה עד כמה היא מנותקת מהמציאות.

במקום להתמודד עם פשעי הציר האיראני ופעילות של מיליציות בסוריה היא דורשת מישראל לסגת מרמת הגולן - קו הגנה חיוני שמגן על אזרחינו. ישראל לא תחזור לקווי 1967 ולא תפקיר את הגולן. לא עכשיו, לא לעולם", דברי דנון.

