בישראל נערכים להסלמה משמעותית בלבנון בעקבות המשך התעצמות חיזבאללה שם - כך פורסם במהדורת כאן חדשות.

על פי הדיווח ישראל הציגה לשליחה האמריקנית מורגן אורטגוס הוכחות להמשך התבססות והתעצמות הארגון בלבנון, והזהירה כי המשך פעולות אלו יובילו לתגובות מצד צה"ל. ארה"ב מנסה להרגיע את הרוחות, אך בישראל אומרים כי "זה נראה בלתי נמנע".

במסגרת הניסיון האמריקני למנוע את ההסלמה צפוי שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ להגיע לישראל בשבוע הבא.

וולץ התבטא היום בעניין לבנון ואמר כי בארצות הברית ימשיכו במאמץ לפרק את חיזבאללה: "הם חייבים להתפרק מנשק ולהישאר כך. זה יהיה קשה ומסובך. ניקח לפעמים צעד אחד קדימה ושניים לאחור, אבל ההזדמנות היא עצומה. לישראל יש זכות להגן על עצמה. הנשיא והממשל תמיד רוצים שלום ולא מלחמה, אבל אם צריך לנקוט צעדים קשוחים אז צריך לעשות זאת". את הדברים אמר בכינוס "ישראל היום" בניו יורק.