הפרקליטות הצליחה לגבש תשתית ראייתית משמעותית נגד מרבית המחבלים הכלואים בישראל שהיו מעורבים בטבח בשבעה באוקטובר, כך דווח בכאן רשת ב'.

הראיות גובשו, למרות חשש כבד ששרר בתחילת החקירה, שלפיו יהיה קושי להוכיח את מעורבותם של רבים מהחשודים.

הפרקליטות סבורה כי ביכולתה להוכיח את השתתפותם של המחבלים באמצעות "גוף ראיות מוצק".

במסמכים שנמסרו לוועדת החוקה עולה כי ניתוח התשתית הראייתית כבר מצוי בשלבים מתקדמים, וכי גובשו טיוטות כתבי אישום נגד חלק מהמעורבים בטבח. כיום מוחזקים בישראל כ-300 מחבלים החשודים במעורבות ישירה באירועי שבעה באוקטובר.

בועדת החוקה מקודמת בימים אלה הצעת משותפת של הח"כים שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי כדי לקדם את העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה.