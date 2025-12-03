ממשיך בשלו. יומיים אחרי שעשה היסטוריה עם טריפל דאבל רביעי בקריירת ה-NBA ושני רק העונה, דני אבדיה ממשיך לשבור שיאים.

הלילה (בין שלישי לרביעי), אבדיה קבע שיא אסיסטים חדש כשחילק 14 מסירות לחבריו בהתקפת פורטלנד. זהו שיפור של אסיסט אחד יותר מהשיא האישי שלו שקבע מול גולדן סטייט לפני כשבועיים.

לא רק זאת, אלא שאבדיה המשיך לקלוע כשהוסיף גם 25 נקודות, הוריד 8 כדורים חוזרים וכל זאת ב-37 דקות של משחק.

אלא שכמו שלשום כך גם הפעם, על אף היכולת האישית הגבוהה והשיאים שהוא שובר, ולמרות שהצליח להוביל את פורטלנד מפיגור בן 15 נקודות ברבע האחרון, אבדיה וקבוצתו רשמו הפסד לטורונטו הלילה, במשחק שהסתיים בתוצאה 118:121.

למעשה, לאבדיה היה חלק מרכזי בהפסד, כשזה ביצע עבירת תוקף 38 שניות לסיום המשחק ובהמשך נחסם על ידי סקוטי בארנס. זה הספיק כמעט אך אבדיה שוב נותר רק עם המחמאות, כאלה שמקרבות אותו להופעה היסטורית עבור שחקן כדורסל ישראלי באולסטאר ה-NBA.