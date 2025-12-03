שני שורדי השבי, גיא גלבוע דלאל ואביתר דוד, שיתפו אמש (שלישי) בוועידת "ישראל היום" בניו יורק את חוויותיהם הקשות מתקופת השבי הממושכת במנהרות חמאס.

אביתר פתח בתיאור תחושת החופש לאחר השחרור: "כל בוקר לקום ולפתוח את העיניים ולראות מיטה ולא מנהרה, זה מבורך. אנחנו בגן עדן מבחינתנו".

השניים, חברים מאז גיל שנה וחצי, היו יחד במשך רוב תקופת השבי, והדגישו כי הקשר ביניהם הפך להיות חבל הצלה ממשי. "איפה תמצא חברים בני שבע שנשארים בקשר בשתי ערים שונות? אבל בשבי זה הגיע לרמה אחרת. זה מעל להגיד אחים, חברים, משפחה", ציין גיא.

אביתר הוסיף כי "כל מה שמקבלים, מחלקים לשניים. הרבה פעמים הוא היה מביא לי, בעיקר הוא היה מביא לי אני לא אשקר".

השניים חשפו את תנאי השבי הקיצוניים, שכללו רעב מתמשך ומגורים בצמידות לבור ספיגה. "אכלנו הרבה עדשים, אכלנו גם מעט אורז שהיינו מקבלים... אתה מקבל קצת קטניות וחתיכה קטנה של פיתה ותו לא", אמר אביתר.

ברגע קשה במיוחד בחר גיא לחשוף כי עבר שתי תקיפות מיניות בשבי. "עברתי שתי תקיפות פעמיים מאותו טרוריסט ששמר עליי... לא היה לי לאיפה לברוח ולא ידעתי לאיפה עוד זה יכול להגיע. אני רוצה שאנשים ידעו שזה לא בושה לדבר על זה... מאוד חשוב לי שאנשים שעברו את הדברים האלה ידעו שהם לא לבד".

השניים הודו כי בכו רבות בתקופת השבי. "בכי זה משחרר, בסופו של דבר זה משהו חשוב", אמר אביתר, שתיאר רגע של שבירה לאחר עסקאות חילופים. גיא סיפר כי במשך שנה וחצי לא ידע מה עלה בגורל אחיו שהיה עמו במסיבה: "רק לחשוב על הדברים שיכלו לקרות לו - גמר אותי". לדבריהם, המידע שקיבלו היה מועט ומניפולטיבי, בעיקר דרך שידורי אל־ג'זירה. "הם היו אומרים לנו שהמשפחה שלכם לא נלחמת עליכם... זו שטיפת מוח שלא נגמרת", תיאר גיא.