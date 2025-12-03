סקיי אקספרס, מהחברות הבולטות ביוון, משיקה את הקו לאתונה ומציעה טיסות המשך לשלל יעדים ביוון ובאירופה.

הטיסות מופעלות במטוסי Airbus A320neo, כאשר כל נוסע זכאי, בכל כרטיס, לעלות למטוס עם תיק יד עד 8 ק"ג ופריט אישי נוסף.

הרשת כוללת יעדים יווניים מבוקשים כמו סנטוריני, רודוס, כרתים, סלוניקי, קורפו וזקינתוס, לצד יעדים בינלאומיים מובילים ובהם פריז, רומא, מילאנו, לונדון, ברלין ופרנקפורט.

בנוסף, סקיי אקספרס היא חברת התעופה היוונית היחידה המפעילה ארבעה טרקלינים - כשניים מהם באתונה, וכן טרקלינים בהרקליון וברודוס.