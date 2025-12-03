משרד ראש הממשלה אישר הבוקר (רביעי) כי בתום בדיקת הממצאים שהועברו אתמול לישראל במכון לרפואה משפטית, נמצא כי הם אינם קשורים לאף אחד משני החטופים החללים.

בעזה נותרו שני החטופים החללים רב-סמל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. עדכון נמסר למשפחותיהם. ממשרד ראש הממשלה נמסר: "המאמץ להשבתם לא יפסק עד השלמת המשימה - להביאם לקבורה ראויה בארצם".

ביום שני נערכו בישראל למסירת חטוף חלל, אך זו נדחתה לבסוף ונערכה אתמול. חמאס העביר מסר למתווכות כי הוא "התבלבל" לגבי מועד המסירה, ובישראל עלו סימני שאלה סביב התנהלות הארגון.